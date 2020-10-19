«Мне не удалось вывести команду из штопора»: главный тренер «СКА-Хабаровск»» подал в отставку Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Помню, как радовались хабаровские болельщики, когда в марте 2019 года на посту главного тренера Алексей Поддубский, занимавший до этого должность спортивного директора хабаровского клуба, сменил Вадима Евсеева.

Комментарии под новостью лучились оптимизмом – наконец-то наш, теперь будем побеждать, писали большевики «красно-синих» еще не забывшие как в 2017 году именно Алексей Поддубский вывел хабаровский СКА в Премьер-Лигу отечественного футбола.

В последнее время тон высказываний кардинально изменился. Под сообщениями об очередном не выигранном матче стали появляться совсем другие мнения– тренера надо менять! Сегодня Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска». Как сообщают в пресс-службе клуба об этом наставник сообщил команде на общем собрании.

- Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принёс положительного результата, - прокомментировал свой уход Алексей Поддубский. - Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтом логично я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чёрную полосу и удачи моему родному клубу!

Пока о том, кто возглавит команду после Поддубского не сообщается. Между тем уже в эту субботу «СКА-Хабаровск» сыграет в домашнем матче с московским «Чертаново».

- Последние результаты нашей команды никого не радуют. 8 матчей в первенстве не можем одержать победу. Что-то разладилось, ребята потеряли уверенность в своих силах, есть «нефарт», некоторые пропущенные голы просто нелепые. Мы пообщались с Алексеем Николаевичем. И он, и я считаем, что надо поменять обстановку в команде, искать новые решения, поэтому пригласить нового специалиста было бы сейчас единственным правильным выходом из сложившейся ситуации. Так что в ближайшие дни объявим имя нового главного тренера «СКА-Хабаровск», - подчеркнул Алексей Кандалинцев, генеральный директор «СКА-Хабаровск»

Остается надеяться, что новым претендентом на место главного тренера станет не Вадим Евсеев, недавно покинувший футбольный клуб «Уфа».

СПРАВКА КП:

Алексей Поддубский - воспитанник хабаровского футбола. За хабаровский СКА выступал с 1988 года по 1992, и с 1995 по 2007, пока не завершил карьеру игрока. Много лет был капитаном команды.

В июне 2013 года был назначен старшим тренером «СКА-Энергии».

В 2015 году исполнял обязанности главного тренера команды.

С января 2016 года являлся главным тренером молодёжного состава «СКА-Хабаровск».

30 апреля 2017 года вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» до конца сезона, а 24 мая был утверждён в должности главного тренера клуба.

28 мая 2017 года вывел «СКА-Хабаровск» в российскую Премьер-лигу.

В декабре 2017 года занял пост спортивного директора ФК «СКА-Хабаровск».

В марте 2019 опять стал главным тренером хабаровских армейцев.

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