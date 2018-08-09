Следствие раскрыло подробности: Викторию Мударисову перед убийством изнасиловали

СЕГОДНЯ 08:58 2018-08-09T10:02:04+03:00

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В Хабаровске в начале августа пропала 18-летняя Виктория Мударисова. Девушка была студенткой, волонтером и вела активный образ жизни. Ее брат рассказал, что его сестра очень добрый и отзывчивый человек. Вечером 2 августа она вышла из дома, чтобы встретиться с другом, но так и не дошла до него. На следующий день активисты из поисково-спасательных отрядов и родственники девушки забили тревогу: Виктория пропала! К ее поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, добровольцы и близкие студентки. Ее нашли, но, к сожалению, девушка уже была мертва. Ее тело спрятали в мешок, а затем выбросили в лесополосе, присыпав песком.

В убийстве Виктории Мударисовой заподозрили охранника стройплощадки, неподалеку от которой и нашли ее тело. Теперь 32-летнему мужчине предъявили обвинение.

Над 18-летней девушкой надругался пьяный охранникФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- Сторожа обвинили по статье «Убийство». Под тяжестью собранных доказательств он дал признательные показания и рассказал в подробностях как все произошло. По его словам, вечером 2 августа он находился на своем рабочем месте – на стройке, где работал сторожем. Там же, в строительном вагончике он постоянно и проживал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Хабаровске» Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю. - В тот вечер мужчина выпил спиртное после чего вышел покурить на улицу. В этот момент мимо проходила 18-летняя девушка. Он напал на нее, сломил сопротивление и изнасиловал. После чего задушил ее, вернулся в сторожку за лопатой, отнес тело в лесополосу и закопал его там.

Известно, что сторож частенько злоупотреблял спиртными напитками, которые покупал в ближайшем магазине. А в его биографии это не первое изнасилование. В 2005 году его уже привлекали к уголовной ответственности за сексуальное преступление против несовершеннолетнего ребенка. Тогда его осудили к 10 годам лишения свободы. Он отсидел полный срок и освободился в 2015 году.

Мужчину уже заключили под стражу по решению суда. Правоохранители продолжают заниматься расследованием этого дела, возможно, когда в следующий раз охранник окажется на скамье подсудимых ему предъявят обвинения сразу по двум статьям: «Убийство» и «Изнасилование».