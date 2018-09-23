Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-23T17:43:00+03:00

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В Хабаровском крае продолжается подсчет голосов на втором туре выборов губернатора. Сергей Фургал, кандидат от фракции ЛДПР, вырвался вперед после обработки 5% протоколов, к этой минуте обработано более 82,58%. Либерал-демократ сохраняет лидерство: 69,77% голосов избирателей. У Вячеслава Шпорта от партии "Единая Россия" - 27,71% голосов.

День выборов в регионе ознаменовался рекордной явкой на избирательные участки. Окончательные итоги избирком еще не огласил, но даже данные на 18.00 часов внушительны - 42,79%.

- Здесь все слилось: и недовольство результатом первого тура, и даже, может быть, люди поверили, что они могут добиться каких-то изменений. А в основе этого лежит недовольство. В первую очередь, краевыми структурами. Когда есть возможность свое недовольство выразить не где-то анонимно в сети, а прийти и сказать власти: «Хватит! Мы устали! Мы ждем перемен!». Как у Цоя, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

Также второй тур стал рекордным по числу жалоб. Самый громкий случай произошел в Хабаровске на избирательном участке №124, где одного из членов избирательной комиссии заподозрили во вбросах 36 бюллетеней.

- Самого факта вброса я не видела. Просто обернулась в тот момент, когда ее «поймали». Женщина стояла и трясла бланками. Это было около 17:30, - рассказывает член избирательной комиссии. - После этого набежали наблюдатели, полиция приехала. Женщина сказала, что очень плохо себя чувствует. Медики ее осмотрели, потом с ней начали беседовать следователи.

В этой ситуации предстоит разобраться полиции. Всего же правоохранителям поступило 17 сообщений о нарушении выборного законодательства.

Тем не менее, представитель ЦИК Майя Гришина заявила журналистам, что на настоящий момент она не увидела ни одной жалобы, которая могла бы повлечь за собой отмену результатов второго тура в Хабаровском крае.