В Хабаровске виновника в убийстве и изнасиловании девушки-волонтера приговорили к пожизненному заключению

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВОЛОНТЕРА

О страшной трагедии, которая случилась в Хабаровске в начале августа этого года, знал весь город. Виктории было 18 лет. Красивая, умная, с добрым сердцем. Она активно принимала участие во многих благотворительных и волонтерских мероприятиях. И вот ее жизнь резко прервалась в самом начале пути.

В Хабаровске виновника в убийстве и изнасиловании Виктории Мударисовой приговорили к пожизненному заключениюФото: Социальные сети

В тот день она должна была встретиться с приятелем. Однако рандеву так и не состоялось. Вика проходила мимо остановки «Комбинат», когда ее увидел охранник рядом находящейся стройки. Мужчина практически жил в вагончике, который там находится. Он дождался, пока на улице не будет никого, кроме них, и напал на девушку. Разнорабочий обхватил ее за шею, закрыл рот ладонью и затащил в лес. Там охранник изнасиловал Викторию. Девушка просила не убивать ее и была согласна на все требования преступника. Но мужчина хладнокровно ее задушил, полагая, что так он избавиться от единственного свидетеля и от тюремного срока. Убедившись, что Виктория мертва, он украл ее мобильный телефон и скрылся с места преступления.

В Хабаровске виновника в убийстве и изнасиловании Виктории Мударисовой приговорили к пожизненному заключениюФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

После ее исчезновения в городе были организованы масштабные поисковые работы. Девушку искали не только оперативники, но и родные, и друзья, и волонтеры.

Сперва в той местности нашли вещи Виктории, а через несколько дней и ее тело в мешке, закопанном рядом со стройкой.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

32-летнему сторожу сразу предъявили обвинения по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Кража». Оперативникам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы мужчина под их весом во всем признался. Позже выяснилось, что это не первое в его жизни уголовное дело. В 2005 его приговорили к 10 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности ребенка. На свободе он пробыл меньше трех лет и опять принялся за старое.

- Мне известно, что у обвиняемого есть гражданская жена. Он время от времени приезжал к ней, но жил в этом самом вагончике, - рассказывает источник, близкий к следствию. - На момент убийства и изнасилования Виктории его гражданская жена была беременна от него.

В Хабаровске виновника в убийстве и изнасиловании Виктории Мударисовой приговорили к пожизненному заключениюФото: Социальные сети

В результате всех экспертиз выяснилось, что у мужчины нет никаких психических отклонений, а это значит, что преступление он совершал осознанно.

ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ

В зале суда обвиняемый вел себя спокойно. Изредка пытаясь опровергнуть те факты, которые были неоспоримы. Сторона обвинения ходатайствовала о пожизненном заключении, адвокаты просили о снисхождении, уверяя, что для подзащитного приговор в 20 лет будет справедливым.

- Суд согласился с нашим мнением, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Андрей Чепрасов, гособвинитель. - В итоге приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

На судебных заседаниях присутствовали и родственники погибшей хабаровчанки. Они поделились своим мнением на счет приговора.

- Знаете, мне кажется приговор справедливый, - говорит Владислав, двоюродный брат Виктории Мударисовой. - Но, признаться честно, лучше бы его дали родственникам, чтобы сами с ним разобрались.

Еще одно резонансное дело этого года, в котором поставлена точка.