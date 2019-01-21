Военные отказались от помощи спасателей в поисках четвертого летчика Су-34, потерпевшего крушение в Хабаровском крае

Спасатели покинули зону поиска в субботу, после того как в акваторию Татарского пролива пришла группировка военных кораблей Тихоокеанского флота и командование над спасательной операцией принял один из адмиралов. Также, сообщают источники «Комсомольской правды в Хабаровске», военные отказались и от помощи гражданских рыболовецких судов, которые первыми после принятого сигнала аварийных маяков поспешили на место трагедии.

В операции по поиску катапультировавшихся над Татарским проливом военных летчиков принимала участие группа спасателей-десантников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Они же первыми заметили и подняли на борт штурмана одного из потерпевших крушение самолетов. Летчику повезло - он остался жив. Чуть позже спасатели нашли тела двух погибших пилотов - один из них запутался в стропах парашюта, второй видимо не смог залезть в спасательный плотик. Четвертого пропавшего летчика до сих пор не нашли, моряки обнаружили лишь его пустой спасательный плот.

- Теперь в этом районе работают военные. У них достаточно собственных сил и средств, чтобы найти четвертого летчика, - прокомментировал наш источник. - Вот и решили отказаться от услуг спасателей и обычных моряков. Кроме того, это поможет избежать утечек о ходе операции. Случай, конечно, экстраординарный - над своей территорией потерянно два новейших боевых самолета, погибли люди. Очень жаль, что так получилось.

Напомним, что авиакатастрофа с двумя новейшими истребителями-бомбардировщиками Су-34 произошла в пятницу 18 января в 15:07 по местному времени примерно в тридцати километрах от Советской Гавани. Над акватории Татарского пролива самолеты, следовавшие со стороны Японского моря на материк, столкнулись крыльями. Экипажи успели катапультироваться.

В первые же часы поисковой операции спасатели подняли на борт одного из пилотов. Его доставили на военный полигон на самолете с военными медиками на борту. После этого было найдено тело еще одного из летчиков, через несколько часов нашли еще одного – тоже погибшего. Четвертого пилота не нашли до сих пор - поиск продолжается.