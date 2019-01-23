Столкновение Су-34 в Японском море: почему летчикам не помог высотный морской спасательный комплект?

Сегодня в Барнауле прошли похороны пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова, погибших при крушении истребителей Су-34 в Японском море. Напомним, авиакатастрофа случилась 18 января в 15.07 часов по местному времени. Два истребителя во время учений соприкоснулись крыльями и упали в воду. Живым нашли только одного человека, двое погибли, поиски четвертого летчика ведутся до сих пор силами Минобороны - сотрудников МЧС и экипажи рыболовецких судов от спасательной операции отстранили, когда на место ЧП приплыли корабли Тихоокеанского флота.

Как ранее сообщал источник «КП», двое летчиков запутались в стропах парашютов. Так как же устроен высотный морской спасательный комплект и почему технология, призванная помочь выжить в экстремальной ситуации не помогла? Об этом на условиях анонимности мы поговорили с бывшим военным летчиком, знакомым с устройством и работой ВМСК.

«Самое печальное в этой истории не то, что самолеты столкнулись и упали - это случается, военные летают в самых разных условиях, иногда их сбивают, иногда пилоты или руководители полетов допускают ошибки. Самое печальное то, что после столкновения выжил только один человек из четырех.

Катапульты сработали, в небе видели купола парашютов, то есть летчики с большой долей вероятности были живы, когда опускались в море, место происшествия всего в нескольких десятков километров от береговой линии, и тем не менее, живым спасатели достали только одного человека. То есть те средства спасения, которые должны были сохранить пилотам жизнь в холодной воде оказались почти бесполезными. Парашют - его надо отстегнуть у самой воды. Сделаешь это раньше - разобьешься о воду, позже - он упадет на тебя, и высока вероятность, что из-под купола ты уже не выплывешь, захлебнешься, запутаешься в стропах. Как оценить расстояние до воды? Это очень сложно, тут нужен опыт, который вырабатывается только тренировками.

Второе - радиомаяк. Сразу спасли только штурмана, это значит, что у него работал радиомаяк «Комар». Остальных искали гораздо дольше и рискну предположить, что здесь передатчики не включились. Такое бывает. Поэтому всех пилотов учат - коснулся ногами воды, отстегнул парашют, проверь, работает ли радиомаяк. Но как это сделать в холодной воде при сильном волнении? А без «Комара» часы, потраченные на поиск и спасение могут превратиться в сутки. И чем больше времени пройдет, тем меньше шансов найти человека живым.

Потом - сам костюм, который должен защитить пилота в воде. Та еще конструкция... Он жутко неудобный, и на земле-то в нем согнуться проблематично, а в воде и вовсе это становится невыполнимой задачей. Он тяжелый, мало того, во время спуска там есть клапаны которые необходимо загерметизировать. К тому же сам костюм системы обогрева не имеет - он при правильной герметизации сохраняет тепло, которое есть, и все. В ледяной воде - так себе преимущество. У пилота есть плот, который должен существенно повысить шансы на выживание, и после того, как он отстегнул парашют и проверил маячок, надо в него залезть. Это поможет сохранить тепло и плавучесть. Ну как залезть… Надо его натянуть на себя, как штаны. В тяжелом неудобном костюме, в котором с трудом можно согнуться, в холодной воде в экстремальной ситуации. Не у всех это получается сделать даже в спокойной теплой воде, во время обучения. Что уж говорить о холодном штормящем море. Весь этот комплект очень неудобный, но хорошо, что он хотя бы есть. Другой вопрос - как суметь им воспользоваться? А вот этому должны учить на специальных курсах выживания. В той местности, где пилоту предстоит выполнять учебные и боевые задачи. На Дальнем Востоке учат выживать в лесу, в тайге, но почему-то игнорируют море, хотя над ним приходится летать очень часто. Вот и получается, что мы теряем людей на ровном месте, даже после того, как штатно сработали все системы спасения в самолете».