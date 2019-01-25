«Почувствовал удар, самолет задрал нос и начал заваливаться...»: выживший штурман рассказал о столкновении Су-34 в Японском море

Уже неделю в Татарском проливе не прекращается поисково-спасательная операция, военные корабли ищут последнего, четвертого, военного летчика, катапультировавшегося после столкновения истребителей Су-34.

Напомним, 18 января в 15.07 по местному времени в ходе плановых учений два истребителя задели друг друга кыльями в воздухе и рухнули в воду. Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться, но выжил только один человек. Штурмана подняли на борт МЧС спустя несколько часов после трагедии.

- Какое-то время он [штурман] наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар, — сказал источник ТАСС.

Летчик также добавил, что после удара истребитель, в котором он находился, задрал нос, а после начал «заваливаться» на правое крыло. После этого, рассказал штурман, экипаж катапультировался. Он утверждает, что видел, как раскрылся купол парашюта его командира, которого до сих пор ищут в море.

Фото из досье. Алексей Овсянников и Алексей Пайдыганов

Напомним, тела двоих членов экипажа второго истребителя были обнаружены 19 января. Как рассказал источник «КП», они запутались в парашютных стропах. Также в воде был найден спасательный плот четвертого пилота.

С прошлого воскресенья в акватории Японского моря работает группировка военных кораблей Тихоокеанского флота. Ни ход поисков, ни ход расследования уголовного дела по факту случившегося, военные не комментируют.

Погибших Алексея Овсянникова и Алексея Пайдыганова похоронили 23 января в Барнауле.

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