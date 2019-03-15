Заслуженного педагога, избившего второклассника, осудят в Хабаровском крае

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней учительницы младших классов школы Комсомольска-на-Амуре. Женщину как педагогического работника обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанным с жестоким обращением с детьми.

ДУРНАЯ СЛАВА

Напомним, что случилось все в ноябре прошлого года. Видео, на котором Татьяна Лескова, заслуженный педагог школы №37 города Юности избивает ученика второго класса Женю (имя изменено - прим. ред.), молниеносно разлетелось во всех группах в сети. Со словами «ты кто такой?!», женщина набросилась на мальчика и лупила его на глазах у других ребят. Когда кадры жестокого урока стали предметом обсуждения тысяч людей, реагировать пришлось всем: следственному комитету, прокуратуре, министерству образования и самому учреждению.

Сперва по факту случившегося оперативники возбудили уголовное дело, обвинения пока никому не предъявляли. Затем Татьяну временно отстранили от занятий: она оформила больничный, а за ним отпуск. В школе провели служебную проверку, а чиновники инициировали проведения краевого родительского собрания.

Лишь спустя некоторое время стало ясно, что ситуация во втором классе не такая простая. Женя, который пострадал от рук учителя, нуждался в помощи психолога. К сожалению, его родители об этом поняли слишком поздно. За это время второклассник успел стать грозой школы и всего педагогического состава, который ежедневно боролись с непослушным ребенком. После публикации видеоролика, в учреждении не появлялась не только учительница, но и сам Женя – его перевели на домашнее обучение по рекомендации врачей.

Стоило руководству пойти навстречу маме мальчика и восстановить ученика обратно в школу, как он снова стал инициатором конфликта. На этот раз в роли жертвы не он, а другой педагог. Ребенок схватит стул и ударил им женщину по спине. Тогда двери в 37 школу для него закрылись навсегда.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В итоге Татьяне предъявили обвинения. Общественность оперативно среагировала - начала собирать подписи в защиту педагога. На ее сторону встали порядка нескольких тысяч человек, однако петиция – не гарант иммунитета от уголовной ответственности.

- В ходе следствия женщина вину не признала. В настоящее время учительница временно отстранена от занимаемой должности, - рассказывает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. -С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следственными органами внесено представление в адрес органов управления образования, в том числе с предложением о повышении эффективности работы школьных психологов, а также принятии мер по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений.

Обвинительное заключение уже утвердили, поэтому вскоре уголовное дело вместе с ним направят в суд для рассмотрения по существу. Татьяне грозит до трех лет лишения свободы, крупный штраф, а о работе в школе ей, скорее всего, придется забыть.

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