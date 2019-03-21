Сдаем билеты и на выход: «Единая Россия» приостановила членство двух чиновников из-за громких коррупционных скандалов

Хабаровский край с начала недели потрясают громкие новости о коррупции и мошенничестве с участием политиков. Началось все с того, что в понедельник в «белый дом» нагрянули силовики в масках, чтобы провести обыски в кабинетах трех первых зампредов Сергея Фургала.

Обыски прошли в кабинетах первого заместителя председателя правительства, министра финансов Александра Кацубы, первого зампреда по экономическим вопросам Игоря Аверина, зампреда по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова. Однако не они интересовали силовиков, а бывший первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалев. По версии следствия, он подозревается в мошеннических махинациях, ущерб от которых превышает 10 миллиардов рублей. Подельником в деле выступает бизнесмен Александр Пудовкин. Обоих отправили в СИЗО по решению суда.

Экс-министр состоит в партии «Единая России». Узнав об обвинении Шихалева в мошенничестве и превышении должностных полномочий, единороссы попытались откреститься от однопартийца.

- Согласно Уставу «Единой России», при наличии достоверной информации о возбуждении уголовного дела в отношении члена партии, членство в партии указанного лица подлежит обязательному приостановлению. Эта норма касается всех – как высокопоставленных, так и рядовых партийцев, независимо от занимаемых ими должностей, – отметил Евгений Колоколов, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России».

Вслед за Шихалевым партийного билета временно лишился и Роман Коваленко, депутат собрания депутатов Хабаровского муниципального района. Он вместе с главой Некрасовки Романом Шетько и главным специалистом сельской администрации Антоном Титаренко попались на попытке подкупа. Камнем преткновения стало строительство грунтово-гравийных дорог расположенных внутри квартала «Молодежный» в селе Некрасовка. Сумма контракта – чуть больше 24 миллионов рублей. Всех троих отправили под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лес рубят, щепки летят: в Хабаровске бывшего министра заподозрили в растрате больше 10 миллиардов рублей.

Следователи изучают, куда делась господдержка проекту по лесопереработке (подробнее...)

В ТЕМУ

«ФСБ работает»: опубликовано видео задержания экс-замгубернатора Хабаровского края и обысков в «Азия Лес».

Оба фигуранта громкого дела о хищении одного миллиарда федеральных рублей в СИЗО (подробнее...)