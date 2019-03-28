«Обоснуй, сын мой»: Топ-20 цитат экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Сегодня информационное пространство потрясла новость о задержании Виктора Ишаева, первого губернатора Хабаровского края. В здании правительства в этот день прошли обыски, Владимира Хлапова тоже задержали, как и сына Виктора Ивановича Дмитрия. Помимо них задержан и его постоянный заместитель Геннадий Кондратов, представитель ОАО «НК» Роснефть» в Хабаровском крае. По предварительным данным, силовики считают, что они замешаны в деле о растрате 11 миллиардов рублей путем финансовых махинаций в лесной отрасли.

Задержание Виктора Ишаева 00:00 00:00

«Комсомолка» собрала самые яркие цитаты Виктора Ишаева, которые запомнились дальневосточникам.

«Легко любить Дальний Восток в Москве. Вы приезжайте, и попробуйте вместе с нами полюбить его здесь. Здесь его любить сложнее».

«Кто-то говорит - надо на Дальний Восток завезти миллион человек, я говорю - правильно, посадить их под березки и пусть они сидят. Будем создавать предприятия - будут приезжать люди».

«У меня есть одна партия, и эта партия - Хабаровский край».

«В Хабаровске в день 8 пароходов везут в Китай доллары, назад везут товары народного потребления. И каждый день... Еще Ленин говорил: дружите с Китаем и с Индией. И Советской России будет комфортно».

«А есть и другая сторона. Вот иногда мы говорим, что у нас денег мало, мы как-то бедновато живем... Но на Дальний Восток в общем-то направляется не так мало средств»

«Даже если он (Фургал – прим. ред.) будет просить дать статус «космического города», чтобы что-то решить для людей, я и то поддержу».

«Сегодня на Дальнем Востоке все дороже. Но работаем-то мы лучше...Люди должны получать чуть больше, чем в среднем по России».

«А Хабаровскому краю дальше надо работать и работать. Засучив рукава, сжав зубы – и вперед. Помогают только тем, кто что-то делает. Если будем просто говорить, то и помогать никто не будет».

«Как говорил один священнослужитель на уроке богословия: «Обоснуй, сын мой». А мы уже поручим прокуратуре».

«Две зарплаты одному человеку никто платить не будет. По закону не положено. Лишь бы эту не отобрали...».

«Это вы долго спите. А я и в Москве работаю по владивостокскому времени. Очень много дел...».

«Не обязательно безработный должен работать дворником, во многие организации требуются рабочие руки – учетчики в энергосбыте или контролеры в городском транспорте. Другой вопрос - мы должны поддерживать тех, кто работает, поднимать им заработную плату, чтобы даже существующие высокие цены не казались уже такими высокими».

«Про успехи мы поняли, а теперь давай про самое интересное, про то, что начинается после слова «Однако»».

«Под Новый год я вручал военнослужащим ключи, они говорят: спасибо. А мне перед ними стыдно, что мы так долго отдаем им долги».

«Этапы руководства регионом – 18 лет губернаторства и 4 года полпредства — были достаточно сложными, серьезными. Для меня это было процессом становления, а по сути – вся жизнь. Я не оглядываюсь назад. И без работы никогда не буду, пока жив».

«Уже спустя годы журналисты задавали вопросы, как мы сами оцениваем свою работу в тот период, не стыдно ли нам, мне лично за то, что сделал в крае за годы губернаторства, особенно в начале девяностых. Говорил и говорю: нет, не стыдно. Мы сделали значительно больше, чем делали до нас и тем более позже. А сейчас мог бы к тем словам добавить вот что: жалею только о том, что сделал не все, что намечал и хотел сделать».

«У нас есть, где работать. Государство должно поддерживать только тех людей, которые на самом деле попали в сложное безвыходное положение».

«Я никогда не рвался к высоким должностям. Я и сварщиком работал с удовольствием, на руководящие должности переходил благодаря "усилиям" со стороны партийных органов…Я считаю, что руководителям виднее, и если тебе поручают работу, ты должен приносить пользу на благо всем».

«Когда президент или председатель правительства ставит задачу - она в любом случае должна быть выполнена. Но это же не происходит автоматически. Есть решение - должен быть механизм его реализации. Нужен аппарат, который это решение оформляет - если необходимо, в том числе и на законодательном уровне, для чего вносятся законопроекты в Госдуму. А еще - мощный контроль».

(Ишаев поспешно смотрит на часы.)

«Ну, я с вами заговорился. А мне пора на работу...».

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