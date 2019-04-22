2019-04-22T12:42:48+03:00
Дом. Семья

Медведя, приплывшего на льдине на Камчатку, отправили домой на Чукотку

Дикому зверю с собой на первое время даже дали рыбы [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медведя, приплывшего на льдине на Камчатку, отправили домой на Чукотку. Фото: Леонид ШелапугинМедведя, приплывшего на льдине на Камчатку, отправили домой на Чукотку. Фото: Леонид Шелапугин
Изменить размер текста:

На Камчатке успешно завершилась операция по возвращению белого медведя в естественную среду обитания. Напомним, что хищник показался у северных берегов Камчатки 14 апреля и с тех пор бродил между селами Тиличики и Корф. На полуостров он, скорее всего, прибыл на льдине с Чукотки, где хотел спокойно поохотиться.

БЕЗЗАБОТНАЯ ЖИЗНЬ

На Камчатке бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки.Социальные сети

Молодой, с раненой лапой и очень худой белый медведь агрессию не проявлял и лишь отгонял особенно смелых собак. Местные жители из жалости к дикому зверю начали его подкармливать рыбой, что категорически запрещено. Камчатский Умка за неделю проживания рядом с людьми вполне мог привыкнуть к тому, что охотиться для пропитания ему не нужно.

- Белый медведь, в отличие от бурого, охотник. Если у него появляется возможность получать пищу с меньшими физическими затратами, естественно, он к этому привыкнет. Конечно, есть вероятность, что этот белый медведь успел провести ассоциацию между людьми и рыбой, и в следующий раз будет искать еду у человека, что крайне опасно, - рассказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Медведь с нескрываемым интересом исследовал села Фото: Социальные сети

Медведь с нескрываемым интересом исследовал селаФото: Социальные сети

Но после того, как местные жители стали подкармливать камчатского Умку, его настроение приподнялось. Он начал активно исследовать села и даже попытался забраться в подъезд, но его отогнали собаки. Кстати, в бухте Скрытой белый медведь нашел себе льдину, на которой проводил большую часть времени.

СПАСЕНИЕ УМКИ

Для спасения хищника, МЧС предоставил вертолет, а в Петропавловске-Камчатском специально для него изготовили клетку. Лучшие специалисты России выдвинулись на место, чтобы обездвижить белого медведя и отвезти домой – на Чуктоку. Привлекли даже охотоведа из Хабаровска, который доставил на полуостров нужное количество транквилизатора. Анатолия Кочнева привлекли в качестве консультанта.

- Я советовал лететь низко над берегом и, если по пути будет выброшенный кит или участок, где много тюленей, выпустить белого медведя там. Не обязательно возвращать его на Чукотку, для этого хищника границы между регионами России не имеют никакого значения. Главное – не близко к населенному пункту и чтобы у него была еда. Он все равно пойдет на север, такой у них внутренний компас, - отметил Анатолий Кочнев.

Транквилизатор для медведя везли из Хабаровска Фото: Социальные сети

Транквилизатор для медведя везли из ХабаровскаФото: Социальные сети

Операция спасения должна была начаться 20 апреля, однако у белого медведя на этот день были свои планы.

- Умка в Тиличиках и возле рыбозавода в Корфе почти прописался. Питался у людей возле Тиличик, потом двинулся к рыбозаводу, где тоже кормился. Но там ворота закрыты, и он пошел гулять. А его разыскивают специалисты, ведь улетать надо, - рассказал местный житель Леонид Шелапугин.

Прятаться долго Умка не смог – его нашли и обездвижили возле того самого рыбзавода в Корфе. Но подвела погода – на пути следования вертолета разыгралась пурга. В итоге отвезли домой Умку только 22 апреля.

- Полет белый медведь перенес нормально, пытался разобрать клетку, но ее усилили. В полете зверь вел себя нормально. Выпустили хищника в районе мыса Наварин на берегу Тихого океана. Ему даже на первое время приготовили рыбу, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Медведя выпустили на мысе Наварин Фото: Правительство Камчатского края

Медведя выпустили на мысе НаваринФото: Правительство Камчатского края

НЕ СВИНЬЯ ЛИ?

Мыс Наварин – отнюдь не безлюдное место. На нем находятся села и поселки Беринговский, Алькатваам, Мейныпильгыно и другие. У ученых есть серьезные опасения, что прикормленный людьми камчатский Умка начнет заходить в них в поисках пищи.

- Надеемся, что ничего не произойдет и на людей хищник не выйдет. Но, каким бы грустным это не казалось, я не вижу у этого белого медведя шансов выжить. Уж очень далеко он ушел от родных мест и тем более у него повреждена лапа. Насколько серьезно – пока у меня такой информации нет. Но, будем надеяться на лучшее, - поделился Анатолий Кочнев.

Мир знает много случаев, когда прикормленные белые медведи не получив от людей желаемого выбирают в качестве пищи человека. В таком случае зверя приходится ликвидировать.

В ТЕМУ:

Белый медведь вышел на трассу в Магаданской области, преодолев почти 2,5 тысячи километров

Возможно, колымский мишка путешествовал вместе с камчатским Умкой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Куклачев: Пугливые артистами не становятся. Даже коты
Самому обаятельному укротителю Мурок и Мурзиков исполнилось 70 лет. Создатель знаменитого московского Театра кошек рассказал, почему стал клоуном, хотя хотел быть летчиком, куда делся кот Борис из рекламы, и какова судьба хвостатых пенсионеров
Новости 24
В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботник
Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цеха
«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля
Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиля
Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, возбуждено уголовное дело
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок