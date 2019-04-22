Медведя, приплывшего на льдине на Камчатку, отправили домой на Чукотку

На Камчатке успешно завершилась операция по возвращению белого медведя в естественную среду обитания. Напомним, что хищник показался у северных берегов Камчатки 14 апреля и с тех пор бродил между селами Тиличики и Корф. На полуостров он, скорее всего, прибыл на льдине с Чукотки, где хотел спокойно поохотиться.

БЕЗЗАБОТНАЯ ЖИЗНЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/703865" frameborder="0"></iframe> На Камчатке бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки.Социальные сети

Молодой, с раненой лапой и очень худой белый медведь агрессию не проявлял и лишь отгонял особенно смелых собак. Местные жители из жалости к дикому зверю начали его подкармливать рыбой, что категорически запрещено. Камчатский Умка за неделю проживания рядом с людьми вполне мог привыкнуть к тому, что охотиться для пропитания ему не нужно.

- Белый медведь, в отличие от бурого, охотник. Если у него появляется возможность получать пищу с меньшими физическими затратами, естественно, он к этому привыкнет. Конечно, есть вероятность, что этот белый медведь успел провести ассоциацию между людьми и рыбой, и в следующий раз будет искать еду у человека, что крайне опасно, - рассказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Медведь с нескрываемым интересом исследовал селаФото: Социальные сети

Но после того, как местные жители стали подкармливать камчатского Умку, его настроение приподнялось. Он начал активно исследовать села и даже попытался забраться в подъезд, но его отогнали собаки. Кстати, в бухте Скрытой белый медведь нашел себе льдину, на которой проводил большую часть времени.

СПАСЕНИЕ УМКИ

Для спасения хищника, МЧС предоставил вертолет, а в Петропавловске-Камчатском специально для него изготовили клетку. Лучшие специалисты России выдвинулись на место, чтобы обездвижить белого медведя и отвезти домой – на Чуктоку. Привлекли даже охотоведа из Хабаровска, который доставил на полуостров нужное количество транквилизатора. Анатолия Кочнева привлекли в качестве консультанта.

- Я советовал лететь низко над берегом и, если по пути будет выброшенный кит или участок, где много тюленей, выпустить белого медведя там. Не обязательно возвращать его на Чукотку, для этого хищника границы между регионами России не имеют никакого значения. Главное – не близко к населенному пункту и чтобы у него была еда. Он все равно пойдет на север, такой у них внутренний компас, - отметил Анатолий Кочнев.

Транквилизатор для медведя везли из ХабаровскаФото: Социальные сети

Операция спасения должна была начаться 20 апреля, однако у белого медведя на этот день были свои планы.

- Умка в Тиличиках и возле рыбозавода в Корфе почти прописался. Питался у людей возле Тиличик, потом двинулся к рыбозаводу, где тоже кормился. Но там ворота закрыты, и он пошел гулять. А его разыскивают специалисты, ведь улетать надо, - рассказал местный житель Леонид Шелапугин.

Прятаться долго Умка не смог – его нашли и обездвижили возле того самого рыбзавода в Корфе. Но подвела погода – на пути следования вертолета разыгралась пурга. В итоге отвезли домой Умку только 22 апреля.

- Полет белый медведь перенес нормально, пытался разобрать клетку, но ее усилили. В полете зверь вел себя нормально. Выпустили хищника в районе мыса Наварин на берегу Тихого океана. Ему даже на первое время приготовили рыбу, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Медведя выпустили на мысе НаваринФото: Правительство Камчатского края

НЕ СВИНЬЯ ЛИ?

Мыс Наварин – отнюдь не безлюдное место. На нем находятся села и поселки Беринговский, Алькатваам, Мейныпильгыно и другие. У ученых есть серьезные опасения, что прикормленный людьми камчатский Умка начнет заходить в них в поисках пищи.

- Надеемся, что ничего не произойдет и на людей хищник не выйдет. Но, каким бы грустным это не казалось, я не вижу у этого белого медведя шансов выжить. Уж очень далеко он ушел от родных мест и тем более у него повреждена лапа. Насколько серьезно – пока у меня такой информации нет. Но, будем надеяться на лучшее, - поделился Анатолий Кочнев.

Мир знает много случаев, когда прикормленные белые медведи не получив от людей желаемого выбирают в качестве пищи человека. В таком случае зверя приходится ликвидировать.

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