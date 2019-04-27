Версия крушения самолета на аэродроме «Калинка»: эксперт предположил, что у воздушного судна отказал двигатель

В районе аэродрома «Калинка» под Хабаровском разбился легкомоторный самолет Як-18. На его борту были летчики с большой буквы Сергей Ланкин и Владимир Левшин, к сожалению, выжить им не удалось. Почему погибли профессионалы - пыталась разобраться «КП-Хабаровск».

Посадка и взлет - самые опасные части полета на воздушных судах. Причем в первом случае пилоты могут допускать серьезные ошибки, но у таких профессионалов, как погибшие Сергей и Владимир, это большая редкость.

- Мое мнение, что катастрофа произошла на взлете и 90 процентов - отказ авиационной техники. Оно не подкрепленное ничем, но так мне мне подсказывает опыт, - считает вертолетчик Станислав Штинов.

По мнению вертолетчика, велика вероятность, что в рухнувшем Як-18 отказал двигатель. Экспертное мнение косвенно подтверждает появившуюся в социальных сетях информацию о переставшем работать моторе воздушного судна.

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