«Они были детьми неба»: что известно о погибших в крушении самолета Як-18 под Хабаровском

В этот солнечный теплый день, казалось, не будет места слезам и горю, но судьба распорядилась иначе. На бывшем военном аэродроме «Калинка» под Хабаровском упал частный легкомоторный самолет Як-18. На борту воздушного судна находились владелец транспорта Сергей Лонкин и высококлассный пилот и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Жизнь, к сожалению, обоих трагически оборвалась.

Смерть поистине выдающихся людей и гениальных пилотов повергла в глубокий шок всех, кто имеет отношение к авиации. Никто даже и подумать не мог, что страсть летчиков станет их погибелью.

- Это огромная утрата для авиации всего Дальнего Востока, - со скорбью в голосе коротко говорили хорошо знакомые с Сергеем и Владимиром люди.

Погибшие пилоты «болели» своей работой, небом, самолетами и были патриотами своей страны. Именно им принадлежит идея полюбившейся хабаровчанам акции «Бессмертная эскадрилья». Таким образом они хотели отдать дань уважения летчикам-дальневосточникам, положившим свои жизни на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков.

- Это были ребята, которые откликаются на все, что связано в Победой в Великой Отечественной войне и это достойно глубокого уважения. Они всегда были в числе первых, кто говорил: «Давайте проведем такую-то акцию, такое-то мероприятие»… Я в шоке. Я не думал, что такого не случится, - поделился с «КП-Хабаровск» Александр Федосов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам - министр культуры.

Несмотря на то, что жизнь идейных вдохновителей «Бессмертной эскадрильи» трагически оборвалась, акция состоится. Более того, вспомнят в ее рамках не только летчиков-героев той страшной войны 1941-1945 годов, но и погибших Сергея и Владимира.

Это были самые талантливые и героические люди, которые готовы отдать свою жизнь. Они были людьми большого полета, они жили в воздухе. Это дети неба, - продолжил министр культуры Хабаровского края.

Почему погибли высококлассные летчики - будут выяснять следователи, которые возбудили уголовное дело. Возможно, они готовились к акции. По мнению эксперта, причиной авиакатастрофы послужил отказ двигателя при взлете Як-18.

Редакция «КП-Хабаровск» приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям погибших летчиков.

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