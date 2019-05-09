"Эскадрилья Героев" поднимется в небо над Хабаровском в 2020 году

Акция "Эскадрилья Героев", которую отменили в в 2019 году из-за гибели пилотов при крушении самолета Як-18 под Хабаровском, снова пройдет 9 мая 2020 год. Об этом сообщается на официальной странице аэродрома "Калинка", базового при проведении акции.

Напомним, что 27 апреля под Хабаровском, неподалеку от "Калинки" потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18. Погибли два высоклассных пилота - владелец воздушного судна Сергей Лонкин и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Последний был одним из инициатором проведения акции в Хабаровском крае: в День Победы над Хабаровском пролетали самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

После трагедии было объявлено, что традиционная для Дня Победы акция "Эскадрилья Героев" (ее также называли "Бессмертной эскадрильей") в этом году не состоится.

"В память о героях войны, в память о наших друзьях-летчиках, не доживших до дня Победы, через год, 9 мая 2020 года Эскадрилья Героев снова поднимется в небо! Мы клянемся", - объявлено в сообщении, опубликованном сегодня на сайте аэродрома "Калинка".

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