«Очень жаль, что ты родилась»: на Сахалине учитель музыки унизила шестиклассницу за невыученную песню

Еще один скандал в сфере образования. На этот раз отличился Южно-Сахалинск. А точнее, школа №4. Антигероем стала учитель музыки – Элеонора Машенина, которая позволила себе «вольность» в проведении занятий. Сегодня, 14 мая, инцидент случился на уроке музыки у шестиклассников. Педагог на глазах детей, мягко говоря, отчитала 12-летнюю Кристину (имя изменено – прим.ред.) за невыученную песню. Если бы не другая ученица, которая записала все происходящее на диктофон, вероятно, об «уроке» унижения никто так и не узнал бы.

- Ты не знаешь музыку! У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать - ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать, просто. Эти четверки я исправлю... А что тебе вообще нужно? Пожрать? Извиняюсь за грубости. Что ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать, и все, и покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились, - говорит женщина на аудиозаписи.

На Сахалине учительница музыки сказала подростку "Жаль, что ты родилась" 00:00 00:00

Оказалось, что такая реакция учителя была вызвана ответом девочки. Кристина активно занималась спортом – каратэ. Даже награды имеются. Вероятно, музыка не входила в категорию ее интересов. И она сказала Элеоноре Машениной, что музыка ей не нужна. Тут педагог и вышел из себя.

К сожалению, это не первый случай, связанный с некомпетентным поведением учителя. На Сахалине уже был подобный инцидент, когда учительница в грубой форме отчитала девочку со словами «Ты приемная что ли?!» за дырочку на кофте. В Комсомольске заслуженный педагог избила мальчика за то, что тот мешал ей вести уроки, а в Еврейской автономии учитель музыки обзывала детей свиньями и вместо оценок била их. Как и в предыдущих эпизодах, в четвертой школе Южно-Сахалинска оперативно инициировали проведение служебной проверки. Самого педагога на время отстранили от занятий.

- Приказ об отстранении учителя уже издан. Он вступит в силу с 15 мая, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ирина Куканова, директор школы №4. -Тогда же начнутся опросы детей и родителей для выявления подтверждения или опровержения данного инцидента. По результатам проверки будут приняты меры дисциплинарного воздействия – вплоть до увольнения педагога. Учитель музыки работает в школе больше восьми лет. За это время подобного рода инцидентов с этим учителем не было.

Удивительно, но Кристина после случившегося не стала раздувать шумиху и кричать во всех инстанциях о том, что ее прилюдно оскорбил и унизил учитель. Корреспондентам «КП»-Хабаровск» удалось связаться с папой девочки, который был удивлен, что о конфликте узнали за пределами региона.

- Дочь пришла и сказала, что получила двойку по музыке, потом продолжила рассказ про конфликт с педагогом, - говорит Александр, отец Кристины. - Если честно, я даже не слышал ту аудиозапись, да и не хочу. Думаю, что дирекция школы и прокуратура разберутся в произошедшем. Возможно, педагог так выразилась сгоряча.

А сама прокуратура, в свою очередь, не осталась в стороне.

- Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по информации СМИ об оскорблении школьницы учительницей музыки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Если выяснится, что педагог все-таки перешла границы в разговоре с ребенком, то ей грозит не только увольнение, но и уголовное наказание.

В ТЕМУ

На Сахалине уволили учительницу, которая перед всем классом довела школьницу до слез из-за рваной кофты

По словам дирекции общеобразовательного учреждения, конфликт исчерпан [видео]

«Ты кто такой?!»: В Хабаровском крае учитель избила мальчика, мешавшего вести уроки

Педагога уже отстранили от работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям [видео]

Музыка унижения закончена: из детского сада Еврейской автономии уволят педагога по вокалу, обзывавшую детей свиньями

Следователи пока не спешат возбуждать уголовное дело (далее..)