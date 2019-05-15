2019-05-16T02:54:00+03:00
Общество

Учительницу, сказавшую девочке: «Очень жаль, что ты родилась!», уволили из школы Южно-Сахалинска

Папа шестиклассницы в откровенном разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» назвал такое решение несправедливым
Элина ОГАНЕСЯН
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Учительницу, сказавшую девочке «Очень жаль, что тебя родили!», уволили из школы Южно-СахалинскаУчительницу, сказавшую девочке «Очень жаль, что тебя родили!», уволили из школы Южно-СахалинскаФото: Социальные сети
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14 мая в Южно-Сахалинской среднеобразовательной школе №4 разгорелся скандал. Элеонора Машенина - учитель музыки, которая проработала в этом учреждении больше восьми лет, позволила себе, мягко говоря, вольность в разговоре с шестиклассницей Кристиной, которой 12 лет. Девочка на уроке сказала учителю о том, что музыка ей не нужна, поэтому она не выучила песню. В ответ вместе с двойкой в дневнике последовали оскорбления и унижения. Одноклассники записали весь монолог Элеоноры на диктофон. И этот тот случай, когда стоит один раз услышать.

На Сахалине учительница музыки сказала подростку "Жаль, что ты родилась"

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- Ты не знаешь музыку! У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать - ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать, просто. Эти четверки я исправлю... А что тебе вообще нужно? Пожрать? Извиняюсь за грубости. Что ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать, и все, и покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились, - говорит женщина на аудиозаписи.

В итоге директор школы Ирина Куканова инициировала проведение служебной проверки. Сегодня, 15 мая, стали известны ее результаты. Элеонора Машенина лишилась работы - ее уволили, а учреждение - учителя музыки. Проведение проверки продолжают сотрудники региональной прокуратуры.

- Сегодня дочь пришла из школы и сказала, что Элеонору Машенину уволили, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр, отец Кристины. - На мой взгляд, это несправедливое решение. Можно было остановиться на выговоре или замечании. Сам я тоже работал учителем биологии и химии, поэтому знаю, какой это неблагодарный труд. Особенно, когда речь о шестиклассниках. Они далеко не белые и пушистые. Возможно, тут сработал накопительный эффект, и учитель просто сорвалась. Я был на уроке Элеоноры Машениной. Она человек жесткий, требовательный, как прапорщик на плацу, но в этой профессии по-другому никак.

Александр отметил, что Кристина чувствует себя хорошо, и никакую психологическую травму ей педагог не нанесла. Сейчас он больше переживает за то, что школа осталась без учителя музыки, а дети - без песен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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