За те же деньги, только лучше: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил, почему уходят игроки

Уже седьмого июня «СКА-Хабаровск» откроет футбольный сезон 2019 - 2020 годов игрой с ярославским «Шинником», и на поле хабаровские болельщики не увидят многих игроков, которые «делали» игру в прошлом году. У кого-то закончились контракты, кто-то был в аренде, и сейчас они должны вернуться в собственные клубы, у кого-то были другие причины.

Кратко список потерь. Вратари: Егор Генералов и Михаил Опарин; нападающие: Александр Радченко, Константин Базелюк и Эдуард Булия; полузащитники: Максим Казанков, Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Александр Черевко, Павел Карасев; защитники: Андрей Буйволов, Виталий Приндета, Константин Гарбуз, Иван Хомуха и Максим Ненахов. Всего 18 человек предпочли продолжить карьеру в других клубах.

- На самом деле все просто. Появилось много клубов в европейской части страны с таким же бюджетом, как у нас. Они предлагают футболисту такую же зарплату, но при этом он играет гораздо ближе к дому и имеет всего два дальних выезда за сезон - Хабаровск и Владивосток. География по-прежнему играет значительную роль, - рассказал Алексей Поддубский, главный тренер «СКА-Хабаровск». - Но никакой паники нет, есть план действий. Сейчас создается новая команда - коллектив единомышленников, которые хотят играть в Хабаровске.

По словам наставника армейцев, также не последнюю роль в выборе клуба играют, как ни странно, и семейные отношения.

- Даже среди ушедших сейчас были футболисты, которых и мы хотели оставить, и они сами были не против, но… Как говорится, ушли по семейным обстоятельствам, - подчеркнул Алексей Поддубский.

Сейчас на сборах, которые «СКА-Хабаровск» проводит в Турции, тренерский штаб отсматривает несколько новых игроков. Контрольный матч с «Нефтчи» армейцы проиграли, однако некоторые игроки понравились наставнику.

- Есть пара человек. Несмотря на то, что в целом исход матча был не в нашу пользу, их индивидуальные действия мне понравились, - отметил главный тренер хабаровского клуба. - У нас на просмотре уже есть молодые ребята, сейчас ждем опытных. Селекционный процесс - вещь небыстрая. Некоторым футболистам нужно как следует обдумать наше предложение. Нам нужно понять: действительно ли человек готов играть в Хабаровске, готовы ли к этому его близкие.

Тем не менее «СКА-Хабаровск» уже подписал нападающих: Илью Кузьмичева, игравшего в «Томи», и Владислава Брагина, полузащитников Владислава Камилова и Рамазана Гаджимурадова, а также голкипера, в прошлом году защищавшего ворота «Тюмени», - Игоря Обухова.

Кто станет основным вратарем армейцев - пока решается, эти вопросы находятся в компетенции Владимира Сычева, главного тренера клуба по вратарям. Руководство «СКА-Хабаровск» заявляло, что собирается строить молодую, быструю команду, без особых звезд, но способную решать самые различные задачи, в том числе и выход в «Премьер-Лигу» отечественного футбола. Как говорится, поживем - увидим, тем более что именно команда, собранная по похожему принципу, - «Томь» смогла в прошлом году показать очень хорошие результаты и пробиться в четверку.