Под Хабаровском задержали подозреваемую в серийных убийствах 80-летнюю старушку

КОШМАРНАЯ СТАРУШКА

Бабушек привыкли называть «божьими одуванчиками», бабу Соню, проживавшую в квартале 40-летия Октября в пригороде Хабаровска, соседи иначе как «гром-бабой» не называют. Высокая, рослая, сильная (когда у пенсионерки шел ремонт, она на плече, не напрягаясь, выносила семисекционный чугунный радиатор, вспоминает сосед) и скандальная до невозможности.

- Я вообще не помню ее трезвой, - рассказывает сосед, попросивший не называть его имя. – Каждый день выпившая, постоянно с перегаром, злая. В местном магазинчике встретил ее, она покупала три литровых бутылки водки – только пенсию получила. Брала одну водку, даже закуски не купила. Все дети ее во дворе боялись. Да что дети, я сам пытался ее избегать. И вообще, она постоянно матом всех крыла. Одно слово – злая бабка.

Это случилось в конце января - начале февраля 2019 года. Вечером закричали играющие во дворе дети. Когда взрослые вышли посмотреть, что так напугало ребятню, то сами обомлели от ужаса. Уличные собаки играли с отрубленной человеческой рукой.

Вызвали полицию, те осмотрели окрестности и на помойке, которая располагалась неподалёку, нашли аккуратно разделанное человеческое тело, расфасованное в целлофановые мешки для мусора. Внутренние органы были брошены в контейнеры.

Опросили свидетелей – кто-то видел, как баба Соня перетаскивала эти мешки, кто-то слышал, как всю ночь она что-то рубила у себя в квартире так, что люстра тряслась. И нигде не могли найти местного дворника – дядю Васю, человека доброго, но любившего «заложить за воротник». Он не так давно приехал из Украины и снимал комнату у скандальной старухи.

Преступление вскрылось, когда дети увидели как собаки играют с человеческой рукойФото: Борис КОКУРИН

ЗЛОВЕЩАЯ КВАРТИРА

- В квартире у пенсионерки нашли много интересного: плохо затертые брызги, как потом установили эксперты, человеческой крови на стенах в зале, испачканные в той же крови инструменты - молотки, пилы и ножи, которыми она, судя по всему, и разделывала дворника, - рассказал источник, близкий к следствию.

Разумеется, пенсионерку немедленно арестовали по подозрению в убийстве и отправили в СИЗО. Причем соседи, выбежавшие на крики в подъезд, рассказывали, что старуха во время задержания легко, будто кегли, расшвыряла пятерых оперативников, крыла всех матом и ни за что не хотела уходить из дома. Впрочем, в краевом следственном комитете эту информацию потом опровергли, как и предположение, что пенсионерка не просто расчленила дядю Васю, но какое-то время питалась им.

Как рассказывают соседи, преступление баба Соня совершила, скорее всего, ночью. Примерно в два часа после полуночи из ее квартиры раздались мощные удары, гулким эхом прошедшие по всему подъезду. Как будто что-то рубили на полу. Потом все затихло.

- У меня аж люстра на потолке запрыгала, - делится впечатлениями собеседник, тоже пожелавший остаться анонимным. – До того сильные удары были. Такое ощущение, что дрова дома рубила. Потом тишина. Потом через две минуты еще несколько ударов. Мы проснулись, но все вроде затихло. И она никуда не выходила – у нее дверь железная, услышали бы. На следующий день в девятом часу вечера в пол что-то снова долбило. Долго, около часа. Что это было, мы потом поняли, когда услышали про убийство.

За этой дверью, как предполагают следователи, и произошло жуткое убийствоФото: Борис КОКУРИН

НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕРТВА

Соседи поведали следователям и много другого интересного. В частности, о своих подозрениях, что убийство дворника - далеко не единственный криминальный эпизод из жизни бабы Сони. Давно, 14 лет назад, в доме пропала девочка – второклашка. Жила она в том же подъезде, и злая бабка ее терпеть не могла. Труп восьмилетнего ребенка нашли в потом в поселке, но убийцу так и не удалось установить. Хотя все подозревали, что именно 80-летняя пенсионерка приложила руку к исчезновению школьницы. И они оказались правы. Это удалось установить оперативникам после экспертизы.

- Девочка пропала в декабре 2005 года. Через 13 дней в поселке Березовка обнаружили останки несовершеннолетней. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и теперь следователям удалось установить причастность 80-летней женщины еще и к этому убийству, - отметил источник «КП» - Хабаровск».

Но и это еще не конец, уверены местные жители, и вспоминают, как в «проклятой» квартире пропала еще одна старушка.

Следователи и эксперты-криминалисты несколько раз приезжали в зловещую квартируФото: Борис КОКУРИН

- В 2013 году у нее стала жить еще какая-то пенсионерка, - делится подробностями сосед. – Вроде бы та продала квартиру и встала к нашей бабке на постой, чтобы затем уехать в другой регион. Женщина была с деньгами. Жили они вместе, а потом постоялица неожиданно исчезла. Ее искала полиция, приходили к Соне, даже нашли какие-то пятна на полу, похожие на кровь. Но тогда доказать ничего не смогли.

Сейчас с подозреваемой сразу в двух убийствах работают следователи, старуха по-прежнему находится в хабаровском СИЗО №1.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, это не единственный случай, когда пенсионеров признают виновными в жестоких убийствах. В Хабаровске в августе прошлого года 62-летняя пенсионерка убила и расчленила «болгаркой» своего сына. Убийство было совершено в состоянии аффекта – тот пьяным издевался над матерью. В ноябре в Ростове-на-Дону пенсионерка из-за квартиры зарубила топором мужа, невестку и маленького внука. А в Санкт-Петербурге 67-летняя бабушка «божий одуванчик» убила десять человек.