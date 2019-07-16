Теперь все равны: с 1 сентября в школах Хабаровского края дети будут питаться одинаково

То, о чем в правительстве Хабаровского края говорят уже около года, свершилось – теперь дети из бедных семей будут питаться так же, как и их более благополучные сверстники. Губернатор наконец-то подписал постановление, которое вносит изменения в госпрограмму по развитию образования в регионе. В частности, устанавливает размер средств, которые выделяются на питание одного школьника из малоимущих и многодетных семей.

В итоге в Хабаровске и южных районах края на одного ребенка в качестве региональной субсидии будет выделяться 5813 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и районах, приравненных к северу – 7687 рублей, в северных районах – 9461 рубль. Для примера - раньше в южных районах одного ребенка кормили всего на 3100 рублей. Так что увеличение идет почти в два раза.

Деньги на это найдут в краевом и муниципальных бюджетах. В 2019 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 миллионов рублей. На следующий год эта сумма возрастет почти до 220 миллионов.

- Дополнительно к краевым деньгам местные бюджеты выделят средства на обеспечение питанием детей. В зависимости от территориального расположения района, итоговая сумма на организацию питания школьников в год будет разная. Кроме того, в столовых учебных учреждений может быть конкретный состав меню, самостоятельно разработанный в строгом соответствии с санитарными нормами. Но самое главное – уже осенью мы обеспечим равное питание детей в каждой отдельной школе, - подчеркнула Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края.

Новая система школьного питания заработает с 1 сентября на всей территории региона.

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