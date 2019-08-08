В правительстве Хабаровского края ответили на открытое письмо сотрудников «Холдоми»

Вчера на страничке загородного оздоровительного лагеря «Холдоми» появилось открытое письмо к губернатору Хабаровского края, в котором сотрудники организации просят главу региона разъяснить, когда будет снят режим ЧС, введенный после страшного пожара в палаточном лагере.

Якобы из-за этого режима финансовая деятельность предприятия была приостановлена, а значит, приостановлены выплаты за моральный и материальный ущерб (2,8 миллиона рублей) и возврат денег за путевки родителям (9,9 миллиона рублей).

В региональном правительстве с этим не согласны, по мнению краевых чиновников, режим ЧС был введен распоряжением губернатора только на территории ЗЛК «Холдоми».

- Это было сделано для того, чтобы приостановить деятельность ООО «Экстрим Сервис», так как после трагедии руководство лагеря отказывалось закрывать смену и отправлять детей домой, - сообщила Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - Данное приостановление действует исключительно в отношении территории чрезвычайной ситуации, о чем указано в пункте 5 распоряжения правительства края, и направлено на защиту людей, находившихся на территории данного детского лагеря, от возможных последствий и повторных проявлений чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, как отметили в правительстве, по закону режим ЧС не означает полное прекращение хозяйственной деятельности организации, в том числе операций по счетам.

- Банковские расчеты организации ведутся банками и иными кредитными организациями, расположенными вне территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации. Поэтому приостановка деятельности организации на территории чрезвычайной ситуации не препятствует осуществлению расчетов с гражданами по возврату им денежных средств в связи с расторжением договора об оказании услуги по организации обеспечения отдыха и оздоровления ребенка, - подчеркнула Надежда Томченко.

Впрочем, в правительстве предположили, что счета, так же, как и имущество организации, могли быть арестованы следователями, но так это или нет, правовой департамент губернатора не знает. В любом случае открытое письмо было написано не по адресу.

Напомним, что пожар в палаточном лагере «Холдоми» возник ранним утром 23 июля. В оздоровительном лагере отдыхали 189 детей, большинству удалось спастись, однако четверо школьников погибли.

Под стражу были заключены владелец «Экстрим-Сервиса» Виталий Бурлаков и директор детского лагеря Максим Кузнецов. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также в СИЗО по обвинению в халатности оказался сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, ранее проверявший палаточный лагерь и проводивший там противопожарные учения.