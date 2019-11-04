Обманутые дольщики ЖК «Алексеевская» в Хабаровске вновь вышли на пикет

Жилой комплекс «Алексеевская» давно стал притчей во языцех и синонимом словосочетания «обманутые дольщики» с одной стороны, и костью в горле местных властей с другой. С 2015 года люди бьются за право заехать в давно оплаченные, но так и не построенные квартиры. На очередной пикет они собрались утром первого ноября прямо под окна рабочего кабинета Сергея Кравчука. По мнению граждан, именно градоначальник тормозит процесс достройки многострадальных многоэтажек – одним из лозунгов, начертанных на самодельных плакатах, было «Мы за достройку дома, а мэр против».

- После того, как обанкротилось «Управление капитального строительства», образованное муниципалитетом, нас кормят обещаниями уже в течение четырех лет, - рассказала Ольга, одна из участниц пикета. – Была идея вложить средства из городского бюджета, но власти высказались против, поскольку это противоречит бюджетному законодательству. Время идет, люди вынуждены снимать жилье, а многие, как я, к примеру, вносить платежи еще и по ипотеке. Была куча заседаний, переговоров, а воз и ныне там.

Вопрос с дофинансированием строительства «Алексеевской» действительно поднимался не раз. Еще в феврале губернатор края Сергей Фургал инициировал проверку, которая должна была дать ответы на вопросы дольщиков. Успешно обанкротившийся «УКС» проверяла прокуратура, и даже, вроде бы, нашла некоторые нарушения, но, принципиально ситуация не разрешилась.

На сентябрьском заседании губернаторского инвестиционного совета мэрией была выдвинута идея о том, чтобы инвестор, готовый достроить проблемный долгострой получил взамен право на строительство очередного торгового комплекса в самом центре города, причем вне конкурса. Губернатор идею не одобрил. По мнению инвестиционного совета, землю следовало продать как положено, а вот вырученные средства можно и внести на спецсчет для достройки «Алексеевской».

- Заместитель мэра Сергей Сергейчук на словах заверил нас, что в мэрии работают над очередным планом решения проблемы, - сообщили пикетчики. – Но более конкретной информации не давал.

В свою очередь к проблеме подключились в городской думе.

- Я пригласил дольщиков на встречу шестого ноября, - отметил спикер городской думы Хабаровска Михаил Сидоров. – Возможно, для решения вопроса необходимы будут законодательные инициативы. Если да, мы, безусловно, пойдем людям на встречу и сделаем все возможное.

Напомним, совсем недавно экспертиза выявила признаки некачественного строительства в новом ЖК «Березки» и теперь часть уже построенного здания будет демонтирована.