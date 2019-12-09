«Амур» завершает свою домашнюю серию матчем с китайским «Куньлунем РС». Позади остались схватки с не самыми слабыми командами лиги – победная игра с московским «Спартаком», не самая удачная встреча с омским «Авангардом», в котором «тигры» боролись и проиграли, не сумев ничего сделать с «ястребами», и боевой матч с подмосковным «Витязем», когда игра сначала перешла в овертайм, а потом исход встречи решали буллиты. «Богатырям» повезло больше, но «Амур» все-таки сумел заработать одно очко. И сейчас новый бой, соперник не из легких – «Куньлунь РС».

Амур Куньлунь РС , 9 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» был основан в 2016 году специально для участия в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2016/17 годов «драконы» из Поднебесной вышли в плей-офф, где уступили в одной восьмой магнитогорскому «Металлургу».

- Битва за плей-офф – так можно назвать очередной матч между «драконами» и «Амуром». Здесь нет пафоса – только суровая реальность. «Тигры» в очень сложной ситуации: проигрывать, по факту, нельзя, отрыв от восьмерки растет, но шансы по-прежнему велики. «Куньлунь» - хорошая рабочая команда, которая не развлекает классным хоккеем, но методично набирает очки. Уже в прошлом матче в Хабаровске стало понятно, что для победы придется очень много биться в углах и не отвечать на провокации – канадцы из Китая не очень аккуратно относятся к сопернику и в каждой игре собирают кучу штрафов, - представляют соперника в ХК «Амур».

В этом, уверены в руководстве «тигров», и есть шанс для хабаровской команды. Держаться до последнего и переигрывать «драконов» в большинстве.

- Главное, не давать «драконам» поднять голову – они мощно цепляются за результат, а пять их последних матчей заканчивались с разницей лишь в одну шайбу. Победа над «Куньлунем» возвращает хабаровский клуб в кубковую гонку, поражение очень осложняет задачу выхода в плей-офф, - сообщают в ХК «Амур».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Основной состав по состоянию на 9 Декабря 2019 года.

Вратари: Грубец Шимон 30, Смит Джереми 40.

Защитники: Бартли Виктор 64, Мёрфи Тревор 22, Осипов Денис 60, Райнхарт Гриффин 23, Спроул Райан 5, Челиос Джейк 7, Шустр Андрей 62.

Нападающие: Брюле Жильбер 17, Вон Тайлер 91, Дефацио Брэндон 24, Ип Брэндон 18, Кейн Кори 47, Локхарт Лукас 20, Миллер Эндрю 71, Мэги Брэндон 19, Палола Олли 34, Скворцов Гунарс 63, Смит-Пелли Деванте 25, Уэрек Итан 61, Фу Спенсер 15, Хант Гарет 42, Ху Ян 67.

Травмированы по состоянию на 9 Декабря 2019 года:

Нападающие: Бондра Давид 12, Джо Брэйден 88 и Крэкнелл Адам 27.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ хабаровский «Амур» и пекинский «Куньлунь Ред Стар» очно встречались 14 раз, 7 раз «тигры» сумели переиграть «драконов». Самую крупную победу «Амур» одержал со счетом 7:2

Матчи в прошлом сезоне:

16.02.2019 «Амур» - «Куньлунь РС» 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2)

18.02.2019 «Амур» - «Куньлунь РС» 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)

Матчи в текущем сезоне:

3.10.2019 «Амур» - «Куньлунь РС» 3:2 (2:0, 0:1, 1:0)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Несмотря на то, что «Амур» проиграл в двух домашних матчах подряд, в этой встрече он является фаворитом, считают аналитики. Тем более что хабаровская команда уступила не абы кому, а серьезным бойцам лиги - «Авангарду» и «Витязю». Борьба шла на льду нешуточная, и исход последней встречи решили буллиты. «Тигры» понимают, что команде очки нужны, как воздух, и третьего поражения на своем льду постараются не упустить.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Куньлунь РС» с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).