«Счастью» в Хабаровске быть

Судебные споры между Управлением исполнения наказаний хабаровского края и ООО «Управление инвестиционных программ» о легитимности пятнадцатиэтажного торгового центра длились четыре года. Соседство многоэтажного «Счастья» со следственным изолятором, по мнению УФСИН, пробивало брешь в охране режимного объекта.

Свое мнение сотрудники УФСИН не раз доносили до застройщика. Однако, каждый раз тот оставался глух к воззваниям – строительство продолжалось, несмотря на гневные письма. Отчаявшись добиться своего досудебными методами, уфсиновцы обратились к помощи закона.

Судебная тяжба длилась четыре года. При этом, дважды суды различной инстанции вставали на сторону блюстителей порядка. Застройщик не унимался, каждый раз обращаясь все выше. И небезуспешно. 13 декабря Верховный суд России отказал УФСИН. «Счастье» рядом с хабаровским СИЗО останется.

- Счастья, как оказалось, очень трудно достичь, но оно всё-таки есть и будет, - поделились своей радостью на странице в социальных сетях ООО «УИП». - Верховный суд отказал УФСИН в продолжении судебных споров, оставив в силе решение суда, о том, что центр «Счастье» НЕ является самовольной постройкой. Судебный процесс длился 4 года, и хотя морально и материально нам это было не просто, за все 4 года мы все свои возводимые жилые дома ввели в эксплуатацию в срок и вовремя исполнили обязательства перед участниками долевого строительства домов «УИПа».

Сейчас застройщику предстоит окончить отделочные работы и ввести здание в эксплуатацию. Сколько времени это займет – неизвестно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Светлана Филиппова, экономический консалтер.

- Пока застройщик отстаивал в суде свое «право на счастье», другие предприниматели не теряли времени даром, создавая «Счастью» достойную конкуренцию. На Центральном рынке успешно работает торговый центр «На Пушкина», бюджетный сегмент заняла сеть магазинов «Амба» и «Фикспрайс», да и магазинами шаговой доступности перекресток квадрат Серышева-Джамбула-Советская-Знаменщикова не обделен. Главная проблема «Счастья» - неудачное транспортное расположение. Исторический центр города, это, не только плотная застройка, но и очень узкие дороги, и недостаток мест для парковки. Эту проблему проектировщики решили созданием подземного паркинга. Но решить проблему с подъездными путями они бессильны. И, конечно, главную конкуренцию составит недавно открывшийся торговый центр «Броско Молл». В плане именно транспортной доступности он, при всех своих недостатках сильно выигрывает. Добавим строящийся аквапарк, представительства известных брендов и получим весьма конкурентоспособную конструкцию. Владельцам «Счастья» придется приложить массу усилий для того, чтобы пробудить потребительский спрос.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА:

Не было «Счастья»... и не надо (Очередной материал о неоднозначной ситуации, сложившейся вокруг строительства 15-этажного торгового центра прямо у стен СИЗО в Хабаровске)

Суд постановил снести хабаровское «Счастье» (Застройщик с этим категорически не согласен и намерен обжаловать решение)

Многострадальный торговый центр "Счастье" в Хабаровске суд признал незаконной постройкой (Застройщика обязали снести здание)

«Счастье» может появиться в Хабаровске уже к сентябрю (Арбитражный суд удовлетворил апелляцию застройщика и признал постройку законной)

Дело хабаровского «Счастья» отправлено на пересмотр (По самым скромным оценкам застройщика, пересмотр займет до восьми месяцев)

«Счастью» быть: торговый центр в Хабаровске - не самострой (Многострадальный комплекс, из-за которого несколько лет шли суды, сносить не будут)