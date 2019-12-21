Фигуранты дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» останутся под арестом до весны
Дело о пожаре и гибели детей в «Холдоми» сейчас рассматривается в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре. На последнем заседании судьей было принято решение продлить арест фигурантам уголовного дела еще на три месяца – до марта 2020 года, сообщает «Интерфакс». Об этом агентству сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Шелковников.
Напомним, что огонь в детском палаточном лагере вспыхнул в ночь с 23 на 24 июля. В лагере находилось 26 палаток, в которых проживало более двухсот детей. 20 палаток были уничтожены огнем буквально за несколько минут, большинству ребятишек удалось спастись – эвакуироваться им помогали вожатые. К сожалению, четверо детей погибли.
Сразу же после пожара в лагерь нагрянули многочисленные проверки, «Холдоми» закрыли на время расследования. Инспекторы обнаружили множество нарушений в организации деятельности летнего лагеря. Выяснилось, что лагерь работал без разрешения, он не входил в реестр детских оздоровительных лагерей, подписанный представителями нескольких ответственных министерств и ведомств.
В ходе расследования были арестованы Виталий Бурлаков, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», именно этой организации принадлежал «Холдоми», Максим Бурлаков, директор лагеря и Эдуард Новогородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Первые двое фигурантов уголовного дела находятся в СИЗО, Новогородцева выпустили под домашний арест.
Не так давно в федеральном МЧС назвали предварительную причину трагедии под Комсомольском.
- Причиной пожара в лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, - заявил на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей Игорь Кобзев, заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в палаточном лагере на "Холдоми" в Хабаровском крае»