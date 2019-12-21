2019-12-21T09:30:54+03:00
Общество

Фигуранты дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» останутся под арестом до весны

Сейчас двое обвиняемых находятся в СИЗО, один под домашним арестом
Василий ЗАДУНАЕВ
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Фигуранты дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» останутся под арестом до весныФигуранты дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» останутся под арестом до весныФото: Социальные сети
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Дело о пожаре и гибели детей в «Холдоми» сейчас рассматривается в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре. На последнем заседании судьей было принято решение продлить арест фигурантам уголовного дела еще на три месяца – до марта 2020 года, сообщает «Интерфакс». Об этом агентству сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Шелковников.

Напомним, что огонь в детском палаточном лагере вспыхнул в ночь с 23 на 24 июля. В лагере находилось 26 палаток, в которых проживало более двухсот детей. 20 палаток были уничтожены огнем буквально за несколько минут, большинству ребятишек удалось спастись – эвакуироваться им помогали вожатые. К сожалению, четверо детей погибли.

Сразу же после пожара в лагерь нагрянули многочисленные проверки, «Холдоми» закрыли на время расследования. Инспекторы обнаружили множество нарушений в организации деятельности летнего лагеря. Выяснилось, что лагерь работал без разрешения, он не входил в реестр детских оздоровительных лагерей, подписанный представителями нескольких ответственных министерств и ведомств.

В ходе расследования были арестованы Виталий Бурлаков, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», именно этой организации принадлежал «Холдоми», Максим Бурлаков, директор лагеря и Эдуард Новогородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Первые двое фигурантов уголовного дела находятся в СИЗО, Новогородцева выпустили под домашний арест.

Не так давно в федеральном МЧС назвали предварительную причину трагедии под Комсомольском.

- Причиной пожара в лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, - заявил на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей Игорь Кобзев, заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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