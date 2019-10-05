Фигурант дела о пожаре в «Холдоми» отпущен под домашний арест

По информации Хабаровского краевого суда, одному из фигурантов дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» заменили меру пресечения на домашний арест. Сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев подозревается в халатности, следствие считает, что при его попустительстве в лагере были созданы условия для пожара.

Суд первой инстанции поместил его и двух других подозреваемых – директора ООО «Экстрим-Сервис» Виталия Бурлакова, которому принадлежит туркомплекс «Холдоми» и директора одноименного детско-оздоровительного палаточного лагеря Максима Кузнецова – в СИЗО на время следствия. В сентябре было принято решение о продлении срока содержания под стражей до декабря 2019 года.

Адвокаты Эдуарда Новгородцева ходатайствовали об изменении меры пресечения и суд в итоге согласился.

Напомним, пожар в детском лагере «Холдоми» произошел в ночь с 22 на 23 июля. Четверо детей в возрасте от 11 до 13 лет, Алексей, Елизавета, Вероника и Софья, скончались вечером 23 июля в реанимации от сильнейших ожогов. Еще одна девочка, Ирина, пострадала, но осталась жива. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили в общей сложности двенадцать человек, в том числе и вожатые.

Многочисленные проверки, нагрянувшие в лагерь, обнаружили нарушения в организации работы лагеря. Выяснилось, что палаточный лагерь работал без разрешения, хотя у родителей сложилось однозначное впечатление, что лагерь входит в реестр детских оздоровительных лагерей, подписанным представителями нескольких ответственных министерств и ведомств.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основные подозреваемые по этому делу – Бурлаков и Кузнецов. Сотрудник МЧС проходит по другому делу, возбужденному по статье «Халатность». По версии следствия, он проводил проверку лагеря «Холдоми» и по какой-то причине не обратил внимания на то, что часть детей живет в палатках, а не стационарных домиках. Следователи считают, что эксперт пожнадзора должен был сразу же озаботиться безопасностью детей, составить соответствующие документы и дать им ход.