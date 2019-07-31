Из-за пожара в «Холдоми» несколько чиновников министерства образования Хабаровского края могут оказаться за решеткой

Предварительные итоги проверки организации детского отдыха в Хабаровском крае - несколько новых уголовных дел по статье «Халатность». Сколько всего их возбуждено, и кто конкретно попал под карающий меч правосудия, пока не сообщается. Известно только, что вместе с палаточным лагерем «Холдоми» прокуроры нашли нарушения также в спортивно-оздоровительном лагере (тоже, кстати, с проживанием в палатках) «Спецназ», где недавно во время занятий рукопашным боем сильно избили школьника. Лагерь работал без санитарно-эпидемиологического заключения.

Как утверждают в надзорном органе, проверки идут по всем палаточным оздоровительным лагерям края без исключения. Прокуроры уже внесли 8 представлений по устранению найденных нарушений, в суд направлено исковое заявление, в органы следствия материалы для принятия процессуального решения.

- По результатам проверок вскрыты факты нарушений в деятельности министерства образования и науки края, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», администрации Солнечного муниципального района, - рассказала Валентина Глазова, старший помощник прокурора Хабаровского края.

Что касается конкретно «Холдоми», чиновники, по мнению проверяющих, чересчур лояльно подошли к выдаче разрешения на работу.

- Например, в выездной состав межведомственной комиссии по координации организации отдыха оздоровления и занятости детей для посещения оздоровительных лагерей в июле текущего года не были включены представители необходимых контролирующих органов, в результате чего проверка оздоровительного лагеря «Холдоми» проведена поверхностно, надлежащая оценка соблюдения требований пожарной безопасности не дана. Кроме того, лагерь включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Хабаровского края без указания наличия палаточного городка для проживания детей. Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю санитарно-эпидемиологическое заключение выдано также без учета размещения палаточного городка, - подтвердили в прокуратуре края.

Итоги проверки - требования устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных были направлены губернатору, руководству ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, региональной эпидкомиссии и администрации Солнечного района.

- Также материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении ряда сотрудников минобрнауки Хабаровского края, - отметила Валентина Глазова.

Статья все та же: «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть четырех человек и причинение тяжкого вреда здоровью». Имена пока не разглашаются.

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