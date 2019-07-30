2019-07-30T13:03:32+03:00
Общество

Правительство Хабаровского края подозревают в сговоре с дирекцией «Холдоми»

По мнению экспертов, сгоревшие палатки были закуплены с нарушением антиконкурентного законодательства
Евгения МОЛОТОВА
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Правительство Хабаровского края подозревают в сговоре с дирекцией «Холдоми»Правительство Хабаровского края подозревают в сговоре с дирекцией «Холдоми»Фото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Управление ФАС Хабаровского края провело проверку, основываясь на размещенном в СМИ сообщении начальника детского лагеря Максима Кузнецова, и усмотрело в нем нарушения антимонопольного законодательства. По словам Максима Кузнецова, палатки рекомендовало приобрести правительство края.

- Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов, - рассказал он "КП"-Хабаровск"

Сообщение о возбуждении дела в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман» появилось на сайте ФАС 30 июля.

- Дело возбуждено 29 числа, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФАС Хабаровского края. - В интересах следствия подробности не разглашаются.

По данным Управления антимонопольной службы соглашение, имеющее признаки нарушения федерального антиконкурентного законодательства, было заключено между организатором форума «Амур», проходившего в 2018 году на базе туристического комплекса «Холдоми», и «организациями, участвующими в аукционе на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря». Позднее эти палатки были использованы руководством лагеря для размещения детей.

Напомним, в этом палаточном лагере в ночь с 22 на 23 июля произошел крупный пожар, унесший жизни четверых детей. Общее количество пострадавших — двенадцать человек. В настоящее время деятельность лагеря приостановлена. Ведется следствие. Директор ООО «Экстрим сервис» и начальник лагеря «Холдоми» находятся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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