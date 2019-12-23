2019-12-23T09:44:55+03:00
Новый год 2020

Погода в новогоднюю ночь и на январь 2020 в Хабаровске

О том, какой будет погода в новогоднюю ночь и на январь 2020 в Хабаровске, рассказываем сегодня
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода в новогоднюю ночь и на январь 2020 в ХабаровскеПогода в новогоднюю ночь и на январь 2020 в ХабаровскеФото: Егор Костюченко
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Погода в новогоднюю ночь и на январь 2020 в Хабаровске - тема, которая волнует сейчас хабаровчан не на шутку. Не так давно ударили настоящие зимние морозы, температура существенно упала, и получится ли, не промерзнув до костей, запустить в новогоднюю ночь хоть парочку фейерверков, а также подолгу проводить время на свежем воздухе на каникулах - вопрос весьма актуальный.

ПОГОДА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Что касается главной ночи в году - все наши надежды и чаяния синоптики, увы, разбивают в прах. По сообщению Дальневосточного УГМС, во вторник, 31 декабря, днем температура воздуха составит -20 -22 градуса, ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4-8 метров в секунду. А ночью температура упадет до -29 градусов, что при сохранении прежней скорости и направления ветра будет ощущаться ну совсем не комфортно. Осадков, слава богу, не ожидается, только переменная облачность. Одевайтесь очень тепло, если собираетесь ночью отправиться запускать фейерверки во дворе или поехать погулять в центр города.

ПОГОДА НА ЯНВАРЬ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Что касается погоды в январе в целом, тот тут уже не все так плохо. В первой декаде месяца, правда, сохранится тенденция к морозным и солнечным погожим денькам - дневные температуры будут колебаться от -20 до -25 градусов, ночные от -24 до -28. В этот период хабаровчанам со слабым иммунитетом лучше всего большую часть времени проводить в кино, на выставках и мероприятиях, коих в Хабаровске на каникулах будет великое множество. Специально для вас «Комсомолка» подготовила афишу городских событий, а также список детских новогодних утренников.

Погода на январь 2020 в Хабаровске во второй декаде порадует любителей активного отдыха, потому что дневные температуры немного подтянутся в сторону плюса - днем ожидается умеренный ветер, от -13 до -20, переменная облачность. Ночью тоже слегка потеплеет, средние ночные показатели составят от -18 до -24. Хоть солнце и будут временами закрывать облака, установится относительно спокойная и безветренная погода - смело берите лыжи, коньки, сноуборды и отправляйтесь на горнолыжные базы и городские катки. А самый большой каток на набережной ждет на своем льду хабаровчан практически ежедневно - актуальные цены и расписание уточнили корреспонденты «КП».

Третья декада, по сравнению со второй, будет более солнечной. Однако существенно погода не изменится - дневные температуры останутся в пределах до -18 -20 градусов, ночные до -24. В целом погода на январь 2020 в Хабаровске обещает быть малоснежной, впрочем, как и практически каждый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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