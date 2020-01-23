В Хабаровском крае признали законным конкурс на организацию льготных перевозок

Арбитражный суд Хабаровского края, рассмотрев дело об организации льготных перевозок на общественном транспорте, не нашел в действиях министерства соцзащиты нарушений.

Напомню предысторию. Еще в сентябре 2018 года было решено внедрить на общественном транспорте Хабаровского края социальные транспортные карты (СТК) для льготных категорий граждан. Таким образом были бы решены две проблемы: учета количества поездок, фактически совершенных каждым льготником, и адресность компенсации - перевозчик легко и просто доказал бы, что именно он оказал услугу и имеет право на возмещение стоимости поездки.

ДУМАЛИ, БУДЕТ ЛЕГКО. ЗРЯ

В активную фазу история внедрения СТК вступила в конце весны 2019 года. Как и положено, министерство социальной защиты Хабаровского края объявило конкурс на отбор регионального оператора. То есть компании, которая по заказу министерства выпустила бы сами карты, подготовила всю техническую базу для их работы. По результатам конкурса победило ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение» - московская компания, уже имеющая опыт работы по внедрению транспортных карт. Как рассказывал автору этих строк представитель компании, они были уверены, что все пройдет так же гладко, как и в других городах.

- Мы были уверены, что выпустим карту с соответствующим программным обеспечением, при необходимости интегрируем наше обеспечение с уже существующим и начнем работать. Ни в одном из городов, где мы работали, проблем у нас не возникало. По опыту, нам нужно было месяца три на всю подготовительную работу, так что указанные в условиях конкурса условия были для нас реальными, - объяснял мне представитель «Нового поколения».

Что в итоге из этого вышло, знает каждый льготник Хабаровского края - социальные транспортные карты работает далеко не на всех маршрутах. Как говорят знающие люди, причина нестыковки отнюдь не техническая, а чисто коммерческая: якобы кто-то в городских верхах лоббировал интересы другой компании и совершенно не ожидал появления на рынке «Нового поколения». Но, скорее всего, это сплетни.

КОНКУРС ПРИЗНАЛИ ЗАКОННЫМ

Так или иначе пошли жалобы на организацию конкурса, точнее, на организатора - министерство социальной защиты края. Претензии были к неточным формулировкам условий и техническому заданию. К делу подключилось управление Федеральной антимонопольной службы края, куда, собственно, и поступили жалобы. Антимонопольщики подали иск в Арбитражный суд к минсоцзащиты о признании конкурса на определение регионального оператора недействительным. Если бы выиграл истец, пришлось бы выбрасывать уже выданные СТК, заново объявлять конкурс, ждать выпуска новых карт. Однако 22 января 2020 года Арбитражный суд признал конкурс законным, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

- Суд не усмотрел нарушений в действиях министерства при проведении конкурса. А это лишь подтверждает, что мы действовали в рамках закона, соблюдая при проведении процедур все необходимые условия. Мы и дальше продолжим работать с «Новым поколением» по предоставлению льготного проезда на территории края посредством социальной транспортной карты. Надеемся, хабаровские перевозчики начнут выполнять краевой закон, и льготники смогут пользоваться социальной транспортной картой в полной мере, - прокомментировал Максим Апёнышев, начальник управления правовой, кадровой и организационной работы министерства социальной защиты населения края.

Решение суда вступит в законную силу через месяц. Будет ли краевое УФАС его обжаловать, пока неизвестно.

«ПЛАТИ ИЛИ ВЫХОДИ!»

А тем временем хабаровчане, имеющие законное право на льготу, в судах отстаивают свои интересы. Буквально сегодня, 23 января, один из льготников выиграл суд у МУП Хабаровска «Городской электрический транспорт», проинформировали в пресс-службе краевого правительства. Как только выпустили СТК, Денис Наседкин ее оформил, ведь это удобнее, чем каждый раз нашаривать по карманам мелочь. Но у перевозчиков оказалась своя логика.

- Попробовал оплатить проезд в автобусе 34 маршрута, но, к сожалению, не смог. Кондуктор сказал, что карты не принимают. «Либо плати, либо выходи». Конечно, я оплатил проезд. После этого случая решил подать иск в суд. Ведь были нарушены мои права, - рассказал Денис Наседкин.

Суд встал на сторону хабаровчанина и обязал МУП «ГЭТ», которое работает на маршруте, предоставить мужчине право льготного проезда. Решение вступит в силу через десять дней. Будет любопытно, если и другие льготники пойдут в суды за защитой своих прав. Всего в крае 368 тысяч человек имеют право на бесплатный проезд, из них карту оформили чуть более четырнадцати тысяч. Остальные предпочли денежную выплату - кто-то уже в силу возраста и болезней редко выходит из дома, а кто-то посмотрел на кутерьму с картами и взял деньгами. И вот эти-то граждане, коих самым малым счетом сотня тысяч, вполне могут завалить суды исками.

А с улицы Шевченко за всем этим цирком с «неинтегрированными» картами наблюдает краевая прокуратура, которая уже выносила перевозчикам представление о неисполнении закона Хабаровского края и готова сделать следующий шаг - через суд начать штрафовать особо упорных. Так что, господа перевозчики, либо интегрируйтесь, либо готовьтесь платить.

СПРАВКА «КП»

В Хабаровском крае право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи - граждане пожилого возраста и региональные льготники. За СТК обратились 14289 человек, из них 12 644 - федеральные льготники, 1645 - региональные.

Проект реализуется в двенадцати районах Хабаровского края. Из них в восьми муниципальных образованиях льготный проезд предоставляют все перевозчики.

Льготники, оформившие карту, но не имеющие возможность расплатится ею, продолжают получать ежемесячную денежную выплату. А у федеральных льготников остаток средств на карте сохраняется в течение года.

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