Бабушка брошенных в Шереметьево детей оформила временную опеку над ними

В скандальной истории, о которой уже больше недели говорит вся страна, наметился более-менее счастливый финал. В субботу мальчики, брошенные отцом в аэропорту Шереметьево, вернулись домой. После проверок опеки и визитов комиссии аппарата федерального уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой было принято практически соломоново решение. Дети отправятся жить к бабушке и дедушке по материнской линии.

- Временную опеку над детьми оформила бабушка, - рассказал «КП-Хабаровск» информированный источник. - В краевом правительстве и мэрии Комсомольска ей уже оказали единовременную финансовую помощь. Решение о том, чтобы оформить постоянную опеку, может принять только суд. Для этого необходимо сначала лишить отца и мать родительских прав.

На этой неделе дети пойдут в школу и детский сад, правда, не в те, куда ходили до своего отъезда в драматический вояж, а по месту нового проживания. Младший уже в понедельник пошел в дошкольное детское учреждение, старший начнет ходить в школу во вторник.

Отец мальчиков был категорически против того, чтобы его сыновья оказались у бывшей тещи, и даже высказывал угрозы в ее адрес. Сейчас по факту заявления бабушки проводится проверка правоохранительными органами. В отношении мужчины уже возбуждены уголовные дела по статье «Оставление в опасности» и «Истязание».

Напомним, 26 января в аэропорту Шереметьево охрана заметила двух испуганных мальчишек. При детях был рюкзак с документами и запиской от их отца, в которой он писал, что денег нет, кормить детей нечем, просил отправить их в приют, обещая потом «как-нибудь их забрать». Мужчина в тот же день улетел в Ростов-на-Дону, где и сдался полиции, узнав, что его разыскивают.

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