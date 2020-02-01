Бабушка детей, брошенных в Шереметьево, получила угрозы от их отца

Бабушка двоих мальчиков, оставленных в аэропорту Шереметьево собственным отцом на произвол судьбы, написала заявление в полицию. Как подтвердил «КП» - Хабаровск» информированный источник, Виктор Г. во время телефонного разговора со своей бывшей тещей высказал угрозы в ее адрес.

- Он сказал ей, что не дай бог она оформит над ними опеку. Он вернется в Комсомольск и жизни ей не даст, - рассказал источник. - Детей он обещал забрать любым способом - украсть, увезти куда-нибудь. У них крайне напряженные отношения и он категорически против того, чтобы мальчики остались у бабушки по материнской линии. Бабушка написала заявление в полицию.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» другой источник, из близкого окружения семьи Виктора и Ольги, матери мальчиков, мужчина не впервые угрожает теще. Конфликт между мужем и женой и их родителями тянется несколько лет. Источник утверждает, что Виктор в той или иной форме часто угрожал теще и тестю.

Мальчики сегодня прилетели в Хабаровск, их привезли в социальный центр, где они пообедали и отдохнули после перелета. Сегодня же их отправили в Комсомольск-на-Амуре, к бабушке и дедушке по линии матери. Бабушка оформила временную опеку над ними и получила единовременную материальную помощь. Со следующей недели братья должны пойти в детсад и школу.

- Получается, им чуть ли не охрана нужна по дороге от дома до школы и детсада и обратно, - прокомментировал первый источник. - Есть вероятность, что он (отец мальчиков – прим. авт.) выполнит свою угрозы украсть их.

Известно, что заявление уже принято и по нему в ближайшее время пройдет проверка. Будет ли на Виктора возбуждено еще одно уголовное дело – сейчас он фигурант двух дел по статьям «Оставление в опасности» и «Истязание», скоро узнаем.

Напомним, 26 января в аэропорту Шереметьево охрана заметила двух испуганных мальчишек. При детях был рюкзак с документами и запиской от их отца, в которой он писал, что денег нет, кормить детей нечем, просил отправить их в приют, обещая потом « как-нибудь их забрать». Мужчина в тот же день улетел в Ростов-на-Дону, где и сдался полиции, узнав, что его разыскивают.

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