«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник», 10 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

«Енисей» и «Водник» остались позади, отгремели победные фанфары в достаточно динамичном матче с «Волгой», и теперь «СКА-Нефтяник» отправляется на выезд в Кемерово, где встретиться с местным «Кузбассом». Соперником, игра с которым, особенно на его поле, всегда становиться интересным событием.

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Кузбасс» была основана в 1948 году в Кемерове. Клубные цвета: оранжево-черные. Талисман клуба — рысь.

Достижения «Кузбасса»: 1954-55 — чемпион РСФСР, 1972-73 — бронзовый призёр чемпионата СССР, 2001, 2003, 2007 — обладатель Кубка России, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2009-10 — бронзовый призёр чемпионата России, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09 — вице-чемпион России.

«Кузбасс» предпочитает стремительный, атакующий хоккей, чем немало неудобств доставляет своим соперникам, впрочем в этом кроется и слабая сторона команды – она бывает недорабатывает в обороне, чем другие клубы успешно пользуются. Кроем того кемеровская команда играет не очень стабильно.

- «Кузбасс» продолжает домашнюю сессию, в ходе которой переиграл московское «Динамо» (7:2) и «Строитель» (17:2). В последнем матче кемеровчане обновили клубный рекорд результативности на крытой арене стадиона «Химик». Всего же в нынешней «регулярке» кемеровчане одержали восемь побед в родных стенах, в том числе семь с крупным счётом. В таблице суперлиги «Кузбасс» закрепился на восьмой строчке, заработав 29 очков в 20 матчах, - рассказали в пресс-службе ХК «Кузбасс».

Лучшие бомбардиры «Кузбасса»:

Каланчин – 35 (30+5), Швецов – 30 (19+11), Земцов – 29 (15+14), Павенский – 24 (8+16), Стасенко – 18 (15+3), Игошин – 16 (8+8), Тарасенко – 12 (2+10), Жаукенов – 12 (2+10).

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Гах Яков 22, Морозов Сергей 30, Сагайдак Эдуард 33, Воронков Евгений 44, Блинков Максим 55.

Защитники: Козлов Семён 3, Хроменков Андрей 14, Яковлев Григорий 16, Яковлев Данил 27, Борисенко Денис 28, Горячев Денис 29, Коленко Яков 71, Якушев Павел 74, Котляренко Игорь 86, Балашов Алексей 93, Савельев Артём 99.

Полузащитники: Ростовцев Глеб 4, Жаукенов Василий 7, Репях Артём 8, Игошин Денис 9, Каланчин Владимир 11, Удовенко Михаил 13, Крюков Владимир 18, Земцов Олег 19, Тарасенко Климентий 20, Бондин Илья 21, Павенский Богдан 23, Криушенков Денис 25, Азаров Артём 36, Цихоня Никита 42, Прокудин Владимир 43, Воеводский Сергей 50, Москаленко Михаил 57, Оборнев Константин 67, Чумаков Кирилл 72, Фёдоров Григорий 89, Малинка Данил 91.

Нападающие: Девятых Кирилл 15, Стасенко Вадим 17, Швецов Вячеслав 70, Пятов Эдвард 73, Воронин Алексей 77.

В составе армейцев выступают экс-кузбассовец Александр Антипов и воспитанник кемеровской спортивной школы Алексей Торгонский

Кемеровчанин Сергей Большаков, главный тренер ХК «Кузбасс» в 2011-2013 годах, – помощник Михаила Юрьева.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

05.03.2019 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:6

27.11.2019 «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» 13:3

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом в этой встрече является «СКА-Нефтяник». Специалисты полагают что у хабаровчан достанет сил и желания переиграть кемеровскую команду, хотя та может попортить нервы соперникам из Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 10 февраля с 14:30 по московскому времени (с 21:30 по хабаровскому)