Чемпион проиграл чемпиону: хабаровский «СКА-Нефтяник» уступил московскому «Динамо» со счетом 3:7. Фото с сайта «Динамо»

До этой встречи счет между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» был примерно равный. «Бело-голубые» взяли Кубок России, «красно-черные» - Суперкубок, матч в регулярном чемпионате завершился со счетом 4:4.

Так что сейчас предстояла отличная возможность выяснить, какой из чемпионов прошлого сезона «чемпионистее». Другое дело, что СКА прибыл в Красногорск (именно там проходил этот матч) после сложнейшего выезда и вымотанный до предела. Об этом еще в Мурманске упоминал Ильяс Хандаев, но тут больше претензий к тем, кто составлял календарь игр.

Этот матч сразу начался с мощного давления «Динамо». К середине первого тайма москвичи уже вели 2:0. Попытки хабаровчан огрызаться взяли в мощнейшей обороне «бело-голубых», однако Павлу Рязанцеву удалось вернуть свою команду в игру, забив один мяч. «Динамо» опять выходит вперед, и опять армейцы сокращают разрыв. Так продолжалось до 77 минуты встречи.

- Шанс спасти игру у подопечных Ильяса Хандаева был, - рассказывает Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Ключевым стал эпизод на 77-й минуте, когда при счете 5:3 арбитры не засчитали взятие ворот «Динамо» после броска Виталия Усова, усмотрев положение «вне игры» в тот момент, когда нападающий «СКА-Нефтяника» добивал мяч, отраженный штангой после удара Юрия Шардакова. Будучи вынужденными после этого пойти ва-банк, дальневосточники оголили тылы, чем не преминули воспользоваться хозяева поля, еще дважды заставив гостей начать с центра поля.

Итог встречи - 7:3 в пользу московского «Динамо», это, по мнению «бело-голубых», 15 победа подряд с начала сезона.

- Эту игру ждали многие, как болельщики, так и специалисты, - отметил на послематчевой пресс-конференции Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - И я думаю, что те ожидания, которые были, они, наверное, оправдались. Вообще, игра началась очень интересно. За час-полчаса до начала матча стали необычные события происходить. Я когда увидел протокол, мне стало очень интересно. Но мы в команде посмеялись на этим, поняли, что это такая шутка. А что касается игры… я вот сейчас ребятам сказал в раздевалке - молодцы. После тех трех матчей, которые мы провели на выезде, в тех непростых условиях, ребята нашли в себе силы интересно сыграть.

Следующую игру «красно-черные» проведут дома. Уже 23 января под сводами арены «Ерофей» они примут «Сибсельмаш» из Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Неуступчивый Мурманск: хабаровский «СКА- Нефтяник» на выезде обыграл «Мурман» со счетом 8:5. Первыми опять забили соперники, но хабаровский СКА сумел перехватить инициативу (подробнее)

- Коньки не едут, дайте лыжи: хабаровский «СКА-Нефтяник» несмотря на погоду обыграл «Ак Барс-Динамо» со счетом 3:1. Сильный снегопад в Казани превратил русский хоккей в крокет (подробнее)

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

В ТЕМУ:

- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)