Чуда не случилось: хабаровский «СКА-Нефтяник» дома обыграл «Сибсельмаш» со счетом 11:6 Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Долгая и изматывающая выездная серия «СКА-Нефтяника», завершившаяся тяжелым поединком с фаворитом нынешнего сезона - позади, команда наконец-то вернулась под своды арены «Ерофей» и буквально наследующие же сутки после перелета вышла на лед чтобы скрестить клюшки с новым соперником – командой из Новосибирска.

Конечно, «Сибсельмаш» далеко не тот соперник, которого стоит опасаться действующему чемпиону. Тем не менее команда из Новосибирска заставила изрядно поволноваться хабаровских болельщиков. В первом тайме гости не буквально висели у хозяев на «хвосте» и стоило хабаровчанам забить, тут же забивали сами.

Уставшие армейцы делали одну ошибку за другой и этим не преминул воспользоваться соперник. Больше чем на два мяча оторваться не удавалось, и первый тайм к недоумению хабаровских любителей русского хоккея и ликованию новосибирских болельщиков завершился со счетом 4:3.

Наверняка в Сибири ждали чуда, к тому же все предпосылки к этому были. Но обладатели Суперкубка России собрались и во втором игровом отрезке смогли доказать и себе и соперникам что не случайно получили его уже в пятый раз. Итог матча: 11:6 в пользу «СКА-Нефтяника» и очередная крупная победа в его копилку.

В итоге «покер» у Артема Бондаренко, «хет-трик» оформил Юрий Шардаков, «дубль» – Туомас Мяаття, еще по одному мячу забили Павел Рязанцев и Василий Грановский.

- Мы даже ни одной тренировки не провели по приезду, сразу вышли на игру, - отметил после игры Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Наша задача была – проснуться, разбудить организм хотя бы ко второму тайму. Но на то были объективные причины. Но ребята молодцы, что в перерыве собрались. «Сибсельмаш» сегодня в первом тайме выглядел даже посвежее нас – движение у них получше было, хорошая команда и сегодня все умеют играть в хоккей. Как бы там ни было в этой ситуации для нас важны три очка.

Следующий матч «красно-черные» так же проведут дома. 26 января под сводами арены «Ерофей» они скрестят клюшки с «Уральским Трубником».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Чемпион проиграл чемпиону: хабаровский «СКА-Нефтяник» уступил московскому «Динамо» со счетом 3:7. Армейцам из Хабаровска явно не хватило сил противостоять фавориту «регулярки» (подробнее)

- Неуступчивый Мурманск: хабаровский «СКА- Нефтяник» на выезде обыграл «Мурман» со счетом 8:5. Первыми опять забили соперники, но хабаровский СКА сумел перехватить инициативу (подробнее)

- Коньки не едут, дайте лыжи: хабаровский «СКА-Нефтяник» несмотря на погоду обыграл «Ак Барс-Динамо» со счетом 3:1. Сильный снегопад в Казани превратил русский хоккей в крокет (подробнее)

В ТЕМУ:

- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)