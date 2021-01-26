И все-таки «трубу» согнули: хабаровский «СКА-Нефтяник» уверенно переиграл «Уральский Трубник» со счетом 10:3 Фото: Социальные сети

Шутки по «согнуть «трубу» наверняка появились вместе с командой, изначально поименованной «Трубстроем». Но как показала практика «труба» гнется с трудом. В позапрошлом сезоне «Трубник» изрядно удивил хоккейное сообщество неожиданно для всех обыграв в плей-офф грозный «Енисей», а затем и «Байкал-Энергию» впервые в истории завоевав «бронзу» чемпионата.

Несмотря на трудности преследующие команду из сезона в сезон вдохновленные первоуральские болельщики вновь и вновь ожидают от своей команды повторения успеха. Но пока не выходит. С хабаровскими армейцами в этом чемпионате «Уральский Трубник» встречался в конце прошлого года.

Тогда несмотря на отчаянное сопротивление первоуральцев не желающих проигрывать на родном льду, армейцам все-таки удалось победить с довольно крупным счетом. Сегодняшний матч – попытка взять реванш, но уже в Хабаровске.

К сожалению для гостей у хозяев были другие планы. Хабаровская команда уверенно доминировала на протяжении всех двух таймов. Первоуральцам удалось забросить в ворота СКА всего три мяча, в то время как хабаровчане забили десять. Опять разгром и опять с крупным счетом.

Голы: 1:0 Рязанцев (8), 2:0 Шардаков (11), 2:1 Красиков (21), 3:1 Рязанцев (29, с 12-метрового), 4:1 Бондаренко (30), 4:2 Ахманаев (34), 5:2 Бондаренко (36), 6:2 Мяяття (40), 7:2 Бондаренко (50), 8:2 Мяяття (61), 8:3 Вшивков (63, с 12-метрового), 9:3 Бондаренко (74), 10:3 Антипов (84).

Нереализованный 12-метровый: нет – 8:3 Вшивков (68, вратарь).

- Я ребятам в перерыве сказал, что мне понравилось, как мы начали, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер команды «СКА-Нефтяник». – ребята делали то, что мы запланировали, то, что мы от них просили делать, но потом свалились на ту игру, которую, наверное, легче и проще делать. Из-за этого нить игры потеряли, но выровняли. Соперник хороший, они умеют обороняться. Тяжело вскрывать массированную оборону. Тем не менее все равно моментов забить у нас было предостаточно. Не все забили, оставили на последующие игры.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» так же проведет в Хабаровске. 4 февраля армейцы будут принимать на своем льду «Кузбасс».

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