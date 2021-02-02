Хабаровский «Амур» вновь победил «Сибирь» и снова со счетом 3:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После жаркого противостояния в последний день января, команды вновь вышли на лед «Платинум-Арены» чтобы провести матч-реванш. И «Амур» и «Сибирь» подвисли у черты, отделяющей восьмерку лидеров от неудачников.

Обеим клубам хочется в плей-офф у обоих шансы прямо скажем невелики, но терять очки никто не намерен – мало ли что может произойти? К тому же после скоропостижной кончины «Адмирала», игры «Амура» и «Сибири» стали своеобразным дерби, что придает матчам свою остроту.

В первом периоде команды показали примерно равную игру. И новосибирцы, и хабаровчане видимо достаточно сильно выложились в прошлом матче и сейчас играли немного через силу. Шансы забить были и у тех, и у других, но реализовать их хоккеисты так и не смогли.

У хабаровчан были проблемы с защитой, но на последнем рубеже атаки разбивались о Евгения Аликина, иногда совершавшего настоящие чудеса, играя клюшкой как теннисной ракеткой. Голкипер отбивал такие шайбы, которые в другое время наверняка залетели бы в ворота.

Счет был открыт во втором периоде. На 24 минуте Валентин Пьянов бросает в, казалось бы, полностью перекрытый голкипером гостей ближний угол ворот и шайба каким-то чудом проскакивает между вратарем и штангой – гол.

Дальше последовала чреда удалений у игроков «Амура», но даже это не позволило «Сибири» сравнять счет. Зато поймавшие кураж тигры на 36 минуте поединка забивают вновь. На этот раз отличился Никита Камалов. Судьям понадобился видеопросмотр чтобы признать гол «хорошим».

- Первый период провели не очень, а на второй были даны тренерские установки мы их выполняли и это дало такой счет, - комментирует период Матвей Заседа, нападающий команды «Амур». - Нужно забивать и вести команду вперед.

В третьем периоде гостям из Новосибирска удалось отыграть одну шайбу и вернуться в игру. Отличился Олег Ли, сам когда-то носивший свитер «тигров». «Сибирь» давила, но голкипер хабаровчан держал оборону.

На 57 минуте лед за подножку покидает Микаэль Руохомаа и пользуясь большинством за минуту с небольшим до финальной сирены Валентин Пьянов делает счет 3:1 и это без шансов отыграться для «Сибири».

- Эмоции, конечно, положительные, - отметил Сергей Светлов, главный тренер Амура после победы. – Очень сложная сегодня была игра. Противник быстрее был чем в прошлый раз, мы не со всем справлялись, но тем не менее забили хорошие голы, выстояли в нужный момент и довели игру до победного конца.

Завершив домашнюю серию «Амур» отправляется Челябинск, где уже 5 февраля проведет поединок с местным «Трактором».

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