С минимальным преимуществом: Хабаровский «СКА-Нефтяник» одолел «Кузбасс» со счетом 4:3 Фото: Социальные сети

Кузбасс в этом сезоне (как, впрочем, и в предыдущем), команда для соперников во всех аспектах неудобная. Хоккеисты из Кемерова предпочитают очень агрессивный хоккей в шведском стиле способный доставить много неудобств соперникам.

Их козырь – стремительные контратаки, способные застать врасплох даже чемпионов. Игры получаются достаточно тяжелыми что называется «на встречных курсах». Противники знают – стоит немного расслабиться, потерять концентрацию и тут же получишь мяч в ворота.

А вот что подводит кемеровскую команду – оборона. Увлекшись атакой «Кузбасс» забывает о защите собственных ворот, иногда положение спасает только самоотверженная игра голкиперов на последнем рубеже обороны. Но в любом случае, «Кузбасс» - крепкий орешек.

Первый тайм начался для гостей весьма обескураживающе уже на 6 минуте Павел Рязанцев получил великолепную передачу от партнера по команде, вырвался на рандеву с вратарем и должен был забивать, но этому помешал защитник «Кузбасса», зацепивший форварда за конек.

Арбитр назначает 12 метровый. На этот раз Рязанцев без помех открывает счет в матче. «Кузбасс» не был бы «Кузбассом», если бы не попытался отыграться, хоккеисты бросаются в атаку и на 13 минуте Григорий Федоров сравнивает счет.

Дальше Евгений Корев выполняет дубль и делает преимущество хабаровчан ощутимым (3:1 не ахти какой счет для русского хоккея, но по такой игре вполне устраивающий хозяев льда). Однако расслабиться хабаровчанам не дал бывший одноклубник.

На 35 минуте Дмитрий Аникин немного нивелирует разницу в счете, делая отрыв СКА вновь минимальным. В концовке тайма у «Кузбасса» двоеное удаление, но воспользоваться преимуществом хабаровчане так и не сумели.

Во втором тайме кемеровчане полностью поменяли тактику очень плотно играя в обороне. Проходы у хабаровчан были, но заканчивались они в основном угловыми, реализовать которые, к сожалению, так и не удалось.

На 65 минуте игрок «Кузбасса» останавливает мяч неразрешенным способом, и арбитр вновь назначает пенальти. Павел Рязанцев мощным ударом отравляет снаряд в ворота. Голкипер гостей направление удара угадал, но за мячом просто не успел.

Свой третий мяч «Кузбасс» забивает на контратаке на 80 минуте. Отрыв вновь минимальный и хозяевам приходится прилагать немало усилий чтобы не упустить такую близкую победу. Вообще «красно-черные» могли забить гораздо больше, но нападающим, выходящим к воротам соперников в самых выигрышны позициях откровенно, не везло. Итоговый счет матча – 4:3.

- Сказалось отсутствие игривой практики. Понятно, что и желание было у ребят, соскучились они, мы дали им отдохнуть, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - Как бы то не было, мы ребятами довольны. Единственно что мы не использовали кучу моментов. При этом очень удачно сыграл вратарь соперников. Что касается «Кузбасса» - да, мобильная команда. Но мы этого ожидали. Большинство моментов, которые возникали мы сами их придумали, попросту дарили их. Так что у нас это игра неиспользованных моментов. Я даже сбился со счета сколько раз мы могли сами забить.

Следующим соперником хабаровчан станет идущий на втором месте в турнирной таблице кругового чемпионата красноярский «Енисей», с которым «СКА-Нефтяник» встретится уже 7 февраля.

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