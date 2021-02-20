МЕСЯЦ И НЕДЕЛЯ В ГОСТИНИЦАХИменно столько провела хабаровская команда в Турции, во время подготовки к продолжению сезона и главному матчу февраля - поединку с одноклубниками из ЦСКА. По мнению главного тренера хабаровчан, команда сборы прошла в целом неплохо, выполнив всю запланированную программу.- Поработали мы плодотворно, - отметил Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - И в плане физического состояния, и игр провели достаточно. В целом если брать - и травмированных не было. Парни молодцы - терпели. Месяц и неделю мы находились на сборах. Сам знаю, по своей футбольной карьере, как это тяжеловато - и нагрузки переваривать, и на максимуме выполнять все. Запланированный первый сбор мы провели - это общее физическое состояние приводили в порядок, на втором сборе скоростную выносливость, по плану все сделали и на игровой цикл вышли, соревновательный, контрольные матчи, которые мы проводили. Я считаю, что команда готова физически очень неплохо, будем, понятно, добирать по сезону.ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ, Я УВИДЕЛНа сборах не все матчи для СКА оказались выигрышными, какие-то прошли вничью, какие-то и вовсе проиграли, что очень насторожило болельщиков. Впрочем, самые опытные из них вспомнили старую формулу: «Проигрываем в Турции - побеждаем в сезоне». Сам главный тренер хабаровских армейцев ничего страшного в проигранных товарищеских матчах не видит.- Где-то я экспериментировал, сейчас мы наигрывали вторую схему - это, я считаю, важно, чтобы команда умела играть как минимум в две схемы: с тремя центральными защитниками и ту схему, которую мы играли с приходом моим. Это четыре центральных защитника, - подчеркнул Сергей Юран. - Поэтому шероховатости были, усталость присутствовала. Мы к играм не готовились специально. Может быть, только к «СКА-Ростову» мы убрали нагрузки и подводили к игре, но на всех играх, которые запланировали, мы параллельно тренировались, параллельно делали ту работу, которая запланирована. То, что я хотел, я увидел, и, наверное, больше положительных моментов, чем отрицательных.НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО НЕТУже 21 февраля хабаровский СКА сыграет с одноклубниками ЦСКА. «Красно-синие» с Дальнего Востока поборются за выход в одну четвертую финала Кубка России. По мнению Сергея Юрана, команда к матчу готова. И совершенно не факт, что сильнейшими в поединке окажутся армейцы из Москвы.- Мне каждая игра важна, я максималист и хочу каждую игру побеждать, - делится главный тренер. - Это ЦСКА, это Премьер-лига, это флагман нашего футбола. Но я считаю, что ничего невозможного нет - это мы доказали с «Рубином», когда «Рубин» прилетел основным составом, за исключением двух футболистов. Нет ничего невозможного. Также и ЦСКА, мы к ним с большим уважением относимся. Разбираем, за счет чего их можно заставить ошибиться у их ворот, за счет чего мы можем минимизировать ошибки у своих ворот. Это начало сезона, это после сборов, команды только вкатываться будут. Я считаю, что шансы у нас очень неплохие. Воспользуемся этими шансами, самое главное, чтобы у парней психологически не довлело, что, мол, ЦСКА. Парни там не с тремя ногами играют, не три головы - такие же парни, такого же возраста, поэтому нужно выйти, быть по-спортивному злыми. Готовимся, готовимся максимально.Также Сергей Юран прокомментировал и уход Рета Номы, который расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон - легионер оказался не нужен. Травмы, долго не тренировался, не прибавил во время сборов - причины, которые побудили Юрана расстаться с японцем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Арман Кенесов покидает «СКА-Хабаровск» до конца ноября. Молодой футболист переходит в «Кайсар» на правах аренды (подробнее)- В «СКА-Хабаровске» будет играть защитник из «Краснодара». Футболиста арендовали до конца сезона (подробнее)- «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции сыграл вничью с «Текстильщиком». Каждая из команд забила по два гола (подробнее)В ТЕМУ:- Стала известна дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России. Игра состоится в Москве уже 21 февраля (подробнее)- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)