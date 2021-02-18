Арман Кенесов покидает «СКА-Хабаровск» до конца ноября Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск» Арман Кенесов перешедший в стан «красно-синих» прошлым летом отправляется в аренду.

- «СКА-Хабаровск» и футбольный клуб «Кайсар» (Кызылорда) достигли договоренности о переходе полузащитника Армана Кенесова, - рассказали в хабаровском футбольном клубе. - За команду из чемпионата Казахстана Арман будет выступать на условиях аренды до конца ноября.

За хабаровский клуб Арман Кенесов провел 18 матчей, правда обычно не в основе и выходя всего на несколько десятков минут. Вопрос с тем чтобы отправить Кенесова в другую команду рассматривался уже давно. Футболист перспективный, но ему пока не хватает физических кондиций и игровой практики.

- Очень талантливый мальчишка, но молодой, - отметил в своем интервью Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Сергей Николаевич правильно сказал, что ему надо играть. У него трехгодичный контракт, так что мы это делаем только для того, чтобы он раскрылся, и мы получили уже более готового футболиста. В связи с этим очень остро встает наш больной вопрос по второй команде. Мы ведем работу в этом направлении: разговариваем с людьми, которые готовы нам помогать. Дубль позволит не отправлять футболистов в другие клубы, а давать им практику здесь. Те же Сашка Максименко, Арман Кенесов могли бы набирать форму и кондиции во второй команде и потом конкурировать с основой.

Тем временем хабаровский СКА продолжает подготовку к кубковому матчу с ЦСКА. Поединок за ¼ финала Кубка России состоится уже 21 февраля в Москве и Сергей Юран рассчитывает дать бой именитым одноклубникам.

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