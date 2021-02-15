В «СКА-Хабаровске» будет играть защитник из «Краснодара» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровские армейцы продолжают усиливать состав перед кубковым матчем с ЦСКА. После просмотра в товарищеских матчах клуб взял в аренду защитника Евгения Назарова - футболиста из «Краснодара».

- Очередным новичком армейцев стал защитник Евгений Назаров, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Игрок, права на которого принадлежат ФК «Краснодар», последние полтора сезона выступал в Чехии за клуб местной высшей лиги «Теплице» из одноименного города (19 матчей, один гол), весну же проведёт в Хабаровске на правах аренды.

Как отметили в хабаровском клубе, за «красно-синих» Евгений будет выступать под номером 77, под таким же номером его можно было видеть в недавнем товарищеском матче с ростовским СКА. Который, кстати, хабаровские армейцы выиграли со счетом 2:0. Вселились в болельщиков надежды на успешный исход матча с еще одними одноклубниками - из Москвы.

- Евгений Назаров родился 7 апреля 1997 года в городе Нефтекумск Ставропольского края. Рост игрока 194 сантиметра, вес 77 килограммов, - рассказали в клубе. - Футбольные азы постигал в ДЮСШ «Торпедо» Таганрог (до 12 лет), затем - в академии футбола имени Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). В 18 лет перешел в ФК «Краснодар», где выступал за различные команды клубной системы: «Краснодар-М» (36 матчей, три гола), «Краснодар-2» (64 матча, четыре гола), «Краснодар-3» (15 матчей, один гол). В 2017 году провел два товарищеских матча за молодежную сборную России. В июне 2019 на правах аренды перешел в чешский ФК «Теплице», за который провел в общей сложности 19 матчей, забив один гол.

За хабаровский клуб Евгений будет выступать на правах аренды до конца этого сезона.

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