Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил кировскую «Родину» со счетом 6:4. Фото: ХК «Родина»

«Родина» на выезде и «Родина» дома – две разных команды. На домашнем льду кировские хоккеисты способны на многое, особенно с командами, стоящими выше в турнирной таблице. Даже у Михаила Юрьева собравшего дрим-тим в Хабаровске возникали проблемы с «Родиной».

Как повелось в последнее время в матчах хабаровской команды счет первыми открыли гости. Уже на 9 минуте Егор Шицко вывел вперед свою команду. Впрочем, долго радоваться кировским болельщикам не довелось, начало 12 минуты и Юрий Шардаков сравнивает счет.

Успех закрепляет Туомас Мяатя реализовавший угловой и выведший «СКА-Нефтяник» вперед. Третий мяч в ворота Артема Катаева забил Павел Рязанцев, но пыл «Родины» это несколько не умерило. Хозяева контратаковали и весьма опасно. Однако после этого «Родина» хоть и подбиралась достаточно близко к команде из Хабаровска, но повести в счете, или хотя бы сравнять его, ни разу не сумела.

Окончательный счет в игре установился на 64 минуте матча после шестого забитого мяча в ворота хозяев льда. Отличился Артем Бондаренко, кировчане к этому времени смогли лишь четыре раза поразить ворота Виктора Каменева.

Голы: 9, Шицко (1:0), 12, Шардаков (1:1), 13, Мяаття (1:2), 18, Рязанцев (1:3), 22, Леухин (2:3), 29, Бондаренко (2:4), 33, Леухин (3:4), 35, Мяаття (3:5), 59, Шицко (4:5), 64, Бондаренко А. (4:6).

На этом регулярный чемпионат завершен. «СКА-Нефтяник» выходит в плей-офф с третьего места и в четвертьфинале сыграет со «Строителем» из Сыктывкара. Три других пары: «Енисей» - «Кузбасс», «Динамо» - «Волга» и «Водник» - «Байкал-Энергия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Решил попробовать другие варианты, и соперник переломил ход игры»: Ильяс Хандаев о победе «СКА-Нефтяника» над «Строителем» со счетом 6:5. Весь первый тайм армейцы доминировали, а вот во втором позволили сопернику догнать себя (подробнее)

- Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию со счетом 6:5. Спортсмены из Иркутска провели очень активный стартовый отрезок забив чемпиону три безответных мяча (подробнее)

- «Мы потихоньку готовимся к плей-офф»: главный тренер «СКА-Нефтяника», обыгравшего в Хабаровске «Старт» со счетом 13:4. Это заключительный домашний матч хабаровской команды в регулярном чемпионате (подробнее)

В ТЕМУ:

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)