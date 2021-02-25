«Решил попробовать другие варианты, и соперник переломил ход игры»: Ильяс Хандаев о победе «СКА-Нефтяника» над «Строителем» со счетом 6:5. Фото: ХК «Строитель»

Напомним, что хабаровский «СКА-Нефтяник» уже определился с местом, с которого он выходит в плей-офф чемпионата страны в суперлиге по русскому хоккею. Матчи, которые сейчас идут, навряд ли смогут изменить турнирное положение команды.

Так что сейчас главная задача тренерского штаба - сохранить силы команды для решающих игр в гонке на выбывание (скамейка запасных у «красно-черных» по-прежнему очень короткая), уберечь игроков от травм и «обкатать» новые варианты в составе.

Как раз последний пункт и подвел тренерский штаб хабаровских армейцев в игре с не самой сильной командой суперлиги - «Строителем». В данном случае хабаровчане начали во здравие, а закончили… как закончили.

В первом тайме, даже несмотря на очень холодную погоду, гости доминировали на льду, и пускай не все удары по воротам завершались голами, но к перерыву хабаровская команда уверенно вела с разницей в два мяча. Однако во втором игровом отрезке армейцы решили поэкспериментировать с сочетаниями и позволили хозяевам сократить отставание до минимума. В итоге матч завершился со счетом 5:6 в пользу хабаровчан.

- Погодные условия внесли свои коррективы, особенно для нас, - отметил после матча Ильяс Хандаев, главный тренер «СКА-Нефтяника». - Для нас очень важно, как мы переходим из-под крыши на открытый воздух. Более мягким переход получается, когда, скажем, на улице -10 градусов. Вчера мы приехали, было -38, сегодня немного отпустило, но все равно мяч становится жестким. Мы, конечно, перестроились, но затем во втором тайме я решил попробовать другие варианты, и соперник в этот момент смог переломить ход игры - воспользовались этим. Но я теперь буду знать, кто на каких местах хорошо играет, кто не очень. А в целом я думаю, что игра зрителям понравилась - в напряжении держала до конца.

Голы: 0:1 (9) Рязанцев - с пенальти, 0:2 (14) Тюко (Стариков), 1:2 (27) Лихачев (Башарымов), 1:3 (36) Рязанцев (Торгонский), 2:4 (39) Тюко (Рязанцев), 2:5 (48) Рязанцев - с пенальти, 3:5 (52) Шебонкин (Лапшин), 4:5 (65) Башарымов (Бочкарев), 4:6 (71) Грановский, 4:6 (83) Торгонский, 5:6 (76) Башарымов.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже 27 февраля. И это будет заключительная игра армейцев в регулярном чемпионате. Соперником армейцев из Хабаровска станет кировская «Родина». В этот же день определится и команда, с которой СКА сыграет в четвертьфинале чемпионата.

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