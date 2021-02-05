Опубликовано расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на февраль 2021 года

Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на февраль 2021 года Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

После небольшого перерывая матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом возобновились. «СКА-Нефтяник», вернулся домой и готов дать бой сильнейшим командам суперлиги.

Кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», архангельский «Водник» и все это на домашнем льду арены «Ерофей» - в этом месяце хабаровских болельщиков ожидает настоящее пиршество, а «красно-черным» придется поднапрячься, чтобы не разочаровать своих поклонников.

Всего в этом месяце хабаровский СКА проведет 7 матчей, четыре дома, три на выезде. И именно в феврале должно решиться с какого места армейцы выйдут в плей-офф. И соответственно кто станет первым соперником «красно-черных».

Сейчас «СКА-Нефтяник» находится на третьем месте турнирной таблицы, имея 48 очков в активе, на втором месте наш принципиальный соперник – красноярский «Енисей» с 54 очками и лидирует в регулярном чемпионате московское «Динамо» - 55 очков.

Матчи "СКА-Нефтяника" в феврале Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

МАТЧИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СКА-НЕФТЯНИК»:

4 февраля, четверг, «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс». Регулярный чемпионат. Хабаровск – 4:3

7 февраля, воскресенье, «СКА-Нефтяник» - «Енисей». Регулярный чемпионат. Хабаровск, 8:00 по московскому времени (15:00 по хабаровскому).

10 февраля, среда, «СКА-Нефтяник» - «Водник». Регулярный чемпионат. Хабаровск, 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

13 февраля, суббота, «СКА-Нефтяник» - «Старт». Регулярный чемпионат. Хабаровск, 8:00 по московскому времени (15:00 по хабаровскому).

20 февраля, суббота, «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Иркутск, 8:00 по московскому времени (15:00 по хабаровскому).

24 февраля, среда, «Строитель» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Сыктывкар, 18:30 по московскому времени (25 февраля 01:30 по хабаровскому).

27 февраля, суббота, «Родина» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Киров, 13:00 по московскому времени (20:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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