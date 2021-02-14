«Мы потихоньку готовимся к плей-офф»: главный тренер «СКА-Нефтяника», обыгравшего в Хабаровске «Старт» со счетом 13:4 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Нижегородский «Старт» не тот соперник чтобы создать сложности для одного из двух действующих чемпионов России. Но даже несмотря на то, что шансы у «Старта» попасть в плей-офф этого сезона чисто математические, нижегородцы постарались показать на льду арены «Ерофей» хороший боевой хоккей.

«СКА-Нефтяник» в свою очередь откровенно наслаждался игрой и порой чересчур эстетствовал, радуя болельщиков красивыми голами. Стоит отметить, что в свои ворота хабаровчане получали мячи после того, когда излишне расслаблялись и теряли необходимую концентрацию - резкие контратаки гостей приводили к забитым голам, которые не всегда мог парировать Виктор Каменев.

Что касается забитых мячей то сегодня у хабаровского СКА безусловным лидером стал Павел Рязанцев, забивший сразу пять голов, два из которых с пенальти. В этом матче форвард «красно-черных» забил и свой 900 мяч в чемпионатах страны, кроме того, как утверждает Виталий Афанасьев – пресс-атташе хабаровского клуба, Рязанцев в этой игре вернул себе вторую строчку в списке лучших снайперов текущего чемпионата, а, кроме того, переместился на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории хабаровской дружины.

Забитые мячи: 1:0 (7 мин.) Шардаков (А. Бондаренко), 1:1 (10) Киселев (Гавриленко - угловой), 2:1 (14) Рязанцев (Шардаков), 3:1 (17) Ю. Бондаренко (Викулин), 4:1 (20) Рязанцев (Шардаков), 5:1 (27) А. Бондаренко (Шардаков), 5:2 (30) Д. Ширяев (А. Егорычев), 5:3 (36) Киселев (А. Егорычев), 6:3 (37) Рязанцев (Шардаков), 7:3 (39) Шардаков (Рязанцев), 8:3 (45) Рязанцев - с пенальти, 8:4 (52) Д. Ширяев, 9:4 (64) Шардаков (Торгонский), 10:4 (66) Мяаття (Торгонский), 11:4 (84) Рязанцев - с пенальти, 12:4 (86) Е. Корев, 13:4 (88) Мяаття (Ю. Бондаренко - угловой).

- Чего скрывать, мы потихоньку готовимся к плей-оффу, - отметил после матча Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Сегодня хотели поберечь ребят, где-то надо было дать побольше поиграть и молодым ребятам и тем, кто меньше играет чтобы более-менее нагрузка распределилась. Если по игре мне не понравились первые 15 – 20 минут второго тайма, поэтому я взял тайм-аут и попросил ребят чтобы они добавили скорости, потому что это наш главный козырь. Когда мы играем на одних скоростях с соперником то поучается мучение, а не игра. Итоговый счет для нас особого значения не имел, для нас важнее было насколько быстро и динамично мы двигались в первом тайме – вот это нас порадовало.

В этот день хабаровчане внимательно следили еще за одним матчем, проходившим уже в Красноярске, где «Енисей» принимал столичный «Динамо». Дело в том, что в случае поражения сибиряков хабаровский СКА мог выйти на второе место в «регулярке» что давало преимущество своего поля в плей-офф. «Динамо» до этого не проиграло ни одного матча в «гладком» чемпионате, однако красноярцы сумели переломить эту тенденцию и переиграли москвичей со счетом 4:3, опять оторвавшись от «СКА-Нефтяника» на три очка.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже на выезде в Иркутске с местной «Байкал-Энергией».

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