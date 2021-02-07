Пошли на принцип: «СКА-Нефтяник» в Хабаровске обыграл «Енисей» со счетом 4:3 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Красноярский «Енисей» давний и очень серьезный соперник хабаровчан, таких принято называть «принципиальными». Принципиальным должен был стать и этот матч. Регулярный чемпионат подходит к концу и команды, финишировавшие на первых двух местах в дальнейшем, получат преимущество своего поля.

Перед игрой хабаровский СКА шел на третьем месте турнирной таблицы, отставая от «Енисея» на шесть очков. В случае победы армейцы получают реальный шанс вытеснить красноярцев со второго места. В то же время если бы гости обыграли хозяев они бы обошли лидеров чемпионата – московское «Динамо».

Забегая вперед, стоит сказать, что матч оправдал возложенные на него ожидания хабаровских болельщиков. Мощный, открытый хоккей, насыщенный борьбой и острыми моментами, не часто такие увидишь в нынешнем чемпионате.

Первыми счет в игре открыли хабаровчане Максим Рязанов точно пробил по воротам с подачи Туомаса Мяатя реализовав угловой. Но долго почивать на лаврах хабаровчанам не дали. Красноярцы рванули вперед и спустя три минуты капитан «Енисея» сравнивает счет.

Дальше было несколько опасных моментов у ворот красноярской команды, но хабаровчан подводила точность. А вот Алмаз Миргазов выйдя к воротам Виктора Каменева не промахнулся, впервые в этом матче выведя «Енисей» вперед.

Казалось бы, команды уйдут на перерыв именно с таким счетом, однако прорыв Туомаса Мяатя и заработанный, а потом и реализованный им угловой позволил «СКА-Нефтянику» сравнять счет. Во втором тайме командам пришлось все начинать сначала.

- Тяжело играли, жалко гол в раздевалку пропустили с углового, - отметил после первого тайма Максим Ишкельдин, полузащитники «Енисея». – Надо командно добавить чуть-чуть… это нужно сделать.

И во втором игровом отрезке «Енисей» попытался добавить, но первый тайм, проведенный на очень высоких скоростях и отобравший много сил и у той и другой команды не позволили это сделать. На 56 минуте Алексей Торгонский вновь выводит «СКА-Нефтяник» вперед.

Енисей опять довольно быстро отыгрывается, но спустя минуту после гола Алама Гильяма, максим Рязанов отдает великолепную передачу Артему Бондаренко, выводя того на очень выигрышную позицию. Опытный нападающий не промахнулся – 4:3, и это окончательный счет в игре.

Удержать его было очень непросто, тем не менее хабаровчане, поймавшие кураж, с этой задачей справились. «Енисей», летевший в Хабаровск за победой вынужден возвращаться восвояси ни с чем, хабаровчане, заработавшие 3 очка, напротив получают шанс выти на второе место регулярного чемпионата.

- Игра очень была хорошая, очень напряженная – большие скорости и присутствовало тактическое напряжение, - поделился впечатлениями после игры Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник». – Каждый из соперников играл на ошибку, выжидали кто как будет действовать, чтобы после этого принимать какие-то решения. Первые 15 – 20 минут разведывательная была тактика, потом мы скатились и стали действовать от обороны и постарались в большей степени обезопасить свои ворота.

Следующим соперником хабаровчан станет архангельский «Водник». Матч пройдет в арене «Ерофей» уже в следующую среду.

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