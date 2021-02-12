«Я не скажу, что игра мне понравилась»: Ильяс Хандаев о матче «СКА-Нефтяника» и «Водником» завершившимся в Хабаровске со счетом 5:4 Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

В Хабаровске архангельский «Водник» помнят по ударному поединку в полуфинале чемпионата России. Тогда в марте прошлого года в одном из поединков серии на льду арены «Ерофей» архангелогородцам удалось переиграть «суперклуб» со счетом 5:7 поставив под вопрос выход «армейцев» в финал.

Сказать, что упорной борьбы от «желто-зеленых» не ожидали нельзя, все-таки у команды были весьма серьезные амбиции, но чтобы вот так уверенно одолеть команду, 47 матчей подряд не проигрывавшую на своем льду. Это была сенсация - «канарейки» одолели «кабанов».

В этот приезд «Водник» судя по всему, так же настроился дать бой не хуже чем в полуфинале. И гости рассчитывали на победу. Как потом признался главный тренер «Водника» они тщательно разбирали игру СКА - готовились. Команде очень нужны очки для того чтобы выйти в плей-офф.

В минус «СКА-Нефтяника» сыграло то, что он провел очень энергозатратные матчи с «Кузбассом» и особенно со своим принципиальным соперником красноярским «Енисеем», кроме того в команде вслед за Юрием Шардаковым выбыл капитан Василий Грановский – ключевые игроки клуба.

Схватка развивалась очень динамично, и в какой-то момент даже казалось что «Водник» сумеет выполнить свою сверхзадачу и в очередной раз «накажет» хабаровчан, но так только казалось. Огромную работу на льду проделал Туомас Мяатя. «Летучий финн» поучаствовал почти в каждом из забитых хабаровчанами голов.

Исход встречи решился на последних минутах матча, когда после великолепной передачи Артема Бондаренко Виталий Усов находясь на грани положения «вне игры» забил пятый мяч в ворота «Водника». Этот гол вызвал немало споров в среде болельщиков, некоторые полагали, что мяч не стоит засчитывать, но видеозапись расставила все точки «i».

- Я не скажу, что игра мне понравилась, - отметил после матча Ильяс Хандаев, главный тренер «СКА-Нефтяника». – Сегодня видно было, что мы после двух тяжелых игр не вывозим. У нас сегодня трое игроков основного состава не участвовали в игре. Тяжело, когда лавка короткая и когда соперник очень достойный, когда они все в движении и мы понимали, что им эти очки очень нужны, что им светит хорошее место. И надо сказать, что он его достойны. Но наши ребята – молодцы, я искренне их поздравляю с тем, что они смогли вырвать три очка.

Следующим соперником «красно-черных» станет нижегородский «Старт». Матч с ним состоится на льду арены «Ерофей» уже 13 февраля.

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