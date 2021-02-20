Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию со счетом 6:5 Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Кажется, что один из действующих чемпионов страны по хоккею с мячом не ожидал встретить в Иркутске такое ожесточенное сопротивление. Уже после первых 18 минут хозяева вели в счете 3:0, заставив изрядно поволноваться любителей русского хоккея с Дальнего Востока.

Впрочем, если на турнирное положение у хабаровчан этот матч при любом исходе никак не повлияет – «СКА-Нефтяник» крепко держится на 3 строчке турнирной таблицы, то у «Байкал-Энергии» были все шансы улучшить свое положение.

Первый мяч армейцы смогли отыграть только на 37 минуте поединка – хозяева сфолили во время очередной атаки гостей, а Павел Рязанцев мастерски реализовал заработанный пенальти. Еще один мяч «красно-черные» забили на 41 минуте с углового. Отличился Александр Антипов.

После перерыва хабаровчане смогли наконец перехватить инициативу, сначала сравняв счет, а затем и поведя в счете. Команда из Иркутска играла очень самоотверженно каждую минуту грозя изменить счет в свою пользу. К счастью для команды из Хабаровска сделать хозяевам льда этого не удалось, хотя напряжение держалось до последней секунды встречи. Итоговый счет 5:6 в пользу гостей.

- Не секрет, что мы уже готовимся к плей-оффу и для нас это был скорее тренировочный матч, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер СКА-Нефтяника. – Тем не менее, ребята молодцы, что отнеслись к этой игре с должным пониманием. Я сейчас только что сказал в раздевалке о том, что в очередной раз они бросили плюсик в свою копилку. Что касается игры – все было прогнозируемо. Мне даже не пришлось вносить никаких корректив. За два часа до игры дал установку на игру и ничего не поменялось. Думаю, что в этом и оказался залог успеха.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет в Сыктывкаре с местным «Строителем» уже 24 февраля.

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