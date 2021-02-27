Не нашим, ни вашим: В первом матче после зимнего перерыва «СКА-Хабаровск» сыграл с московским «Торпедо» в ничью 0:0. Фото ФК «Торпедо»

После обидного, но ожидаемого поражения от ЦСКА, «СКА-Хабаровск» остался в Москве, для того чтобы сыграть первый, после зимних каникул, матч первенства ФНЛ с московским «Торпедо». Черно-белые одни из лидеров чемпионата находящиеся в той самой четверке лидеров в которую СКА, наверное, уже не попадет.

Ожидалось, что армейцы учтут ошибки первого матча и смогут показать в игре с «Торпедо» неплохой футбол. Однако вопреки ожиданиями первый тайм хабаровская команда провела очень вяло, а вот хозяева, наоборот, наседали, удивительно что ни одна из многочисленных атак так и не завершилась голом.

Во втором тайме ситуация немного изменилась. СКА прибавил в скорости и даже сумел провести несколько опасных атак на ворота «Торпедо», к сожалению, так же не увенчавшихся успехом. Даже замена Константина Базелюка не принесла ожидаемого результата.

В конце матча на поле безусловно доминировали москвичи. «Торпедо» пыталось «дожать» игру и наконец-то размочить счет. Не вышло. Итог встречи – 0:0. И СКА из Хабаровска и москвичи из «Торпедо» зарабатывают только одно очко вместо ожидаемы трех.

Стоит отметить, что в первом матче продолжения сезона игра у армейцев, особенно в нападении, явно не клеится. Достаточно посмотреть статистику матча. У торпедо 15 ударов в сторону ворот, у СКА только 3. У хозяев 4 удара в створ, у гостей – 1. Не самая лучшая игра хабаровского коллектива. Впрочем есть надежда что команда покажет лучший футбол вернувшись домой после затяжного турне.

А следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет в Тольятти с местным «Акроном» уже в следующую субботу 6 марта.

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