Чуда не случилось: «СКА-Хабаровск» проиграл ЦСКА в матче 1/8 финала кубка России со счетом 0:2. Фото ПФК ЦСКА

В то что середнячек ФНЛ сможет переиграть одного из лидеров Премьер-Лиги верилось слабо, но надежды конечно были. Смогли же хабаровские армейцы победить в поединке с «Рубином»? А ведь казанцы, это не самая слабая команда в лиге, и бороться хабаровчанам пришлось с основным составом.

Но тогда в команде «СКА-Хабаровска» был молодой, безбашенный, амбициозный и креативный Рамазан Гаджимурадов, которого к слову сказать очень не хватало в этой игре с одноклубниками из Москвы.

Тем не менее в Хабаровске надеялись, если не на победу (хотя и на нее тоже), то красивую борьбу. К сожалению, ни первого, ни второго не вышло. Если вначале хабаровчане начали довольно активно и даже смогли создать несколько опасных моментов у ворот москвичей, то после первого гола в свои ворота стали осторожничать, а затем и вовсе перелечились на игру в обороне.

Футболисты ЦСКА хозяйничали на поле и буквально оккупировали штрафную хабаровчан. Удивительно, и спасибо Владимиру Сугробову, что счет в матче оказался таким небольшим. По факту хабаровчанам должны были забить как минимум еще три мяча.

Переломным моментом в игре оказалась красная карточка, показанная арбитром Владиславу Брагину. Нападающему было обидно до слез. Тем более что это не первый его промах в кубковых матчах. Ему уже приходилось извиняться за жесткую игру перед Дарко Йевтичем из «Рубина», тогда обошлось «горчичником», сегодня не обошлось.

Оставшись в меньшинстве, хабаровский СКА окончательно растерял боевой дух и вместо того, чтобы идти веред любой ценой и забить хотя бы гол престижа окопался в своей штрафной очень редко огрызаясь на действия соперника. Статистика матча говорит сама за себя. Удары по воротам: 20 у ЦСКА, 2 у «СКА-Хабаровска».

Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66 (2:0). Удаление: Брагин, 52.

Итог противостояния неутешительный – дальше в 1/4 финала Кубка России проходят одноклубники из Москвы. СКА остается в Подмосковье чтобы готовится к продолжению сезона. Первую после перерыва игру футболисты проведут так же в Москве с местным «Торпедо».

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