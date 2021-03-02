С ножом против волчьей стаи: путешественник Максим Харченко планирует новую экспедицию по Хабаровскому краю. Фото: Люсине Игнатова

Мы уже писали о Максиме Харченко - дальневосточном путешественнике, «крестнике» Федора Конюхова, авантюристе и экстремале в самом положительном значении этих слов. Все свои экспедиции, а они очень впечатляющие, он планирует, вдохновляясь маршрутами Геннадия Невельского - выдающегося русского офицера и исследователя Дальнего Востока.

Обычно Максим путешествует на своем любимом SUP-борде, именно на этой доске он в прошлом году проделал пятисоткилометровый путь по низовьям Амура, годом ранее по побережью Охотского моря, но сейчас дальневосточник будет осваивать новое снаряжение - сноукайт.

Сейчас дальневосточник будет осваивать новое снаряжение - сноукайт. Фото: Люсине Игнатова

Такой выбор не случаен. Старт экспедиции намечен на март этого года, спортсмен пройдет на лыжах, влекомых воздушным змеем, от Николаевска-на-Амуре (Николаевского поста, как называли его раньше) до Петровского зимовья в заливе Счастья. Календарно это будет весна, но экспедиция все равно названа зимней - для тех мест это нормально.

- Цель экспедиции - в очередной раз привлечь внимание людей к уникальной личности выдающегося русского морского офицера Геннадия Ивановича Невельского, - рассказывает Максим Харченко, единственный организатор и участник экспедиции. - Ведь именно Геннадию Ивановичу мы обязаны тем, что обширные и богатые территории Дальнего Востока были присоединены к России. Вот только мало кто об этом помнит. Слишком уж неоднозначной и неудобной для официальной истории была фигура непокорного и отважного адмирала.